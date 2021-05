Raeldo López sale de "Qué chévere es saber" y entra María Angélica Ureña

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Raeldo López anunció este sábado su salida del programa televisivo "Qué chévere es saber", que se transmite por Color Visión, canal 9, y en su lugar ingresó la comunicadora María Angélica Ureña.

"Querido Rae, definitivamente te extrañaremos muchísimo, incluso hasta a tus botas… Bueno no, a eso no, es más SI, pero estamos felices de verte crecer, de cumplir tus sueños y en lo que te has convertido por tu convicción. ¡Estamos muy orgullosos de ti! Sigue apostando a eso que tanto crees, el arte. ¡Confiamos en tu mente brillante y desde este escenario estaremos aquí, tu familia de @quecheveresaber apoyándote en tus proyectos! ¡Éxitos! Hasta una próxima, te amamos!", posteó el programa en su Instagram.

De inmediato le dieron la bienvenida a María Angélica: "Bienvenida @mariaangelicau a la familia! Ya de manera oficial recibimos a alguien que siempre ha estado ahí, nuestra querida amiga @mariaangelicau se integra a partir de hoy a @quecheveresaber. ¿La quieren de juez o guardiana? ¡Ya eso lo deciden ustedes! ¿Les decimos que nos gustaría a nosotros? Los leemos".

Desde el pasado 5 de diciembre, el programa “Qué Chévere es Saber” era conducido por Raeldo López, Enrique Quailey, Irving Alberti y Albert Mena, bajo la producción de Sonia Houellemont, según los registros de Listín Diario.

+ Historial del programa

La producción televisiva llegó a Color Visión procedente de Telesistema a ocupar el horario de los sábados en el horario de 2:00 a 3:00 de la tarde.

Después de ocho años de transmisión ininterrumpida, en enero de 2019 la productora Milagros Germán anunció la salida del aire del espacio “Qué Chévere es Saber”, que se transmitía por Telesistema Canal 11 cada domingo.

El espacio televisivo en ese entonces era conducido por Irving Alberti, Raeldo López, Javier Grullón y Enrique Quailey.

En septiembre de 2019, “Qué Chévere es Saber” anunció su regreso a la pantalla chica, a partir del 21 de ese mes por Telesistema, donde se mantuvo hasta mediados de noviembre del 2020, los domingos a las 7:00 de la noche.

Javier Grullón no entró a esa nueva temporada en septiembre de 2019. Su posición la asumió el joven presentador Albert Mena.

A partir del 5 de diciembre 2020 se anunció un nuevo cambio de canal y de horario (Color Visión, sábados, 2:00 de la tarde).

"Qué Chévere es Saber" es un programa para toda la familia, donde la diversión y la cultura van de la mano. Cada semana se trata un tema diferente y los concursantes se someten a diferentes pruebas de conocimientos en los segmentos "Todos a la vez", "Cuál es el intruso?", "El empuje" y "Se vale todo", que como su nombre lo indica, los equipos se pueden valer de todo para encontrar las respuestas.

En la propuesta se ponen a prueba los conocimientos de los presentes y los televidentes, que ven concursar a populares figuras artísticas y de la comunicación.