Milly Quezada sobre la polémica foto de su nuevo look: “No se parece a mí, está demasiado retocada”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La merenguera Milly Quezada reconoció que la foto que compartió hace unas semanas, donde lucía una imagen renovada y diferente, y por la cual fue objeto de múltiples críticas, “no se parece a mí y está demasiado retocada”.

“La Reina del merengue” dijo que no tiene reparos en admitir si se hubiera realizado algún retoque, pero dijo no haberse hecho ninguna cirugía estética.

“Esa foto desató un morbo terrible. El estilismo de la foto. Es una foto de la participación mía como coach en ‘The Voice’ y se filtró esa foto que definitivamente está demasiado retocada de parte de los que hacen la sesión de fotos. Se han desatado comentarios de si me hice o no me lo hice”, dijo la artista, según reseña el periódico puertorriqueño “El Nuevo Día”.

Milly dijo que la fotografía forma parte de una sesión para el programa “The Voice Dominicama”.

“Hablaron de mí que hasta parecía una momia, que si fue un desacierto... No me he hecho nada y no estoy en desacuerdo en hacerse un retoquito aquí o allá. La foto no se parece a mí, está demasiado retocada”, explicó la cantante.

En la imagen en cuestión, Milly, de 65 años, lucía sonriente, con un corte de pelo a la moda, de Yudelka Gutiérrez, y un vestido de lujo de Gianina Azar, maquillaje de Kiara Saviñon, en un cambio radical bajo la dirección de estilo del experto Keyther Estévez.

Sin embargo, después de publicarla en su perfil de Instagram y de recibir cientos de críticas, la cantante eliminó la foto.