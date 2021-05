"Benninfer": los primeros capítulos de la segunda temporada

Floranyi Jaquez y Estefany Collado

Santo Domingo. RD

No es un regreso a la década del 2000, pero podría ser para los fanáticos de Jennifer López y Ben Affleck, quienes están enloquecidos ante una posible reconciliación entre la famosa expareja que se coronó con el apodo de “Bennifer”.

Luego de las diversas informaciones que han salido de los famosos y su escapada juntos a Montana, esta historia de amor estrena el primer capítulo de la segunda temporada después de 17 años de haber concluido sin final feliz.

Era el año 2002 cuando la “Diva del Bronx” preparaba su material discográfico “This is me Then”. Para ese entonces, Jennifer estaba vinculada sentimentalmente con el actor Ben Affleck, a quien dicen que le dedicó el disco y varias de sus canciones.

Dos de ellas, llamaron la atención, no porque fueron hits de aquella época, o porque la disquera las seleccionó como sencillos, sino por su alto grado de amor y sentimentalismo que de ellos se desprendan.

“Baby I love you” y “Dear Ben”, dedicadas por completo a su pareja del momento, de quien estuvo completamente enamorada y a un paso de llegar al altar.

“Te amo… Eres perfecto, una manifestación de mis sueños...”, reza una de las frases de la canción que le dedicó la JLo.

Pero la pareja, que en ese momento fue tan mediática y bautizada como “Bennifer”, no solo vivieron su amor a través de letras de canciones, sino que también plasmaron su relación y lo que vivían en los medios en el video “Jenny from the block”, en el que simulaban que paparazzi los observaban y tergiversaban lo que estos hacían.

La situación no estaba lejos de la realidad, puesto que indican que parte de las razones de la ruptura fue el circo mediático que había alrededor de ambos, sin dejar al lado los sentimientos de fracaso de los dos por individual después del estreno y ver la crítica de la película que protagonizaron juntos “Gigli”, catalogada por la crítica como un desastre.

+ ¿Por qué terminaron?

Eran jóvenes, exitosos y el amor que se tenían brillaba en todos lados, tanto que decidieron comprometerse para casarse, pero también eran una de las parejas más buscadas de Hollywood, factor que jugó en su contra.

En el 2017, la actriz reveló a la revista “Vanity Fair” que luego de grabar juntos el videoclip de “Jenny from the block”, la presión y el acoso que sufrieron de parte de los medios de comunicación les jugó en contra y fue determinante.

La celebrity contó que la ruptura con Affleck fue un golpe muy duro a nivel emocional, pero salió adelante.

“Mi relación con Ben se destruyó frente al mundo entero. Duró algo de dos años hasta que me levanté de nuevo”, manifestó.

Tiempo atrás, Affleck también habló sobre la dolorosa ruptura y dijo que el principal motivo por el que la relación no funcionó fue la gran exposición pública de la pareja.

“En esa época llegué a ser uno de los personajes públicos más odiados del mundo, para la prensa y para el público en general”, dijo el actor.

+ Escapada romántica

Ahora, los famosos pasaron un fin de semana juntos y se escuchan rumores de una posible reconciliación.

“Estaban solos. Solo ellos dos.”, dijo una fuente a E! News sobre la escapada que hicieron al lujoso en el lujoso Yellowstone Club de Montana, Estados Unidos.

“Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión. Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz’, reveló.

Tras estas informaciones, otra fuente dijo al portal que Alex Rodríguez está en “shock”, “conmovido” y “sorprendido” por el reencuentro de “Bennifer”.

Otro dato importante que también ha salido a la luz es que supuestamente la artista, 51 años, y el actor de 48, se habían estado enviado cartas de amor desde principio de febrero cuando ella estaba en República Dominicana grabando su película Shotgun Wedding”, fecha en la que todavía estaba comprometida con el exbeisbolista.

Según publicó TMZ, una fuente contó que el actor de Hollywood y “La Diva del Bronx” se mantenían en contacto por correo electrónico y el tono de los correos “no era solo amistoso… sino más amoroso y anhelante por parte JLo”.

De acuerdo al portal, después de que Affleck veía las fotografías de Jennifer en República Dominicana, le escribió para decirle lo hermosa que lucía y que deseaba poder estar aquí con ella.

Aunque él no podía porque estaba ocupado grabando en Boston, Estados Unidos, la película “The Tender Bar” y ella aún mantenía una relación con A-Rod.

Las fuentes dijeron que los correos electrónicos también hacían referencia al amor de la cantante por la escritura de Ben, e incluían una línea sobre que él podía “poseer su corazón” con su bolígrafo.

Asimismo, se informó que los dos continuaron enviándose correos electrónicos durante todo el rodaje de la cinta, que terminó a finales de abril.

En ese sentido, el sitio de entretenimiento explica que no hubo contacto físico entre ellos en ese tiempo, pero quizás pudo dar lugar a los encuentros que han tenido recientemente.