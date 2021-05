Tueska: concentrada en la música y en un nuevo amor que le da "mucha paz y tranquilidad"

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

La cantante Tueska se declara en paz y amor en esta etapa de su vida en la que está concentrada en su nuevo estilo musical de tendencia urbana y experimentado nuevas mariposas de amor en el corazón.

“Cuando uno tiene paz lo tiene todo, tengo una relación bonita, una relación como cualquier otra en el mundo, no se trata de la percepción, sino del balance, una relación donde nos apoyamos y respetamos nuestros ambientes y eso me da mucha paz y tranquilidad”, expresó la cantante.

Desde hace un tiempo Tueska tiene una relación sentimental con el ingeniero José Miguel Florencio, con quien asegura ha encontrado paz y felicidad.

Su relación de amor la combina con el impulso por lo que siente: la música. Cuando en el 2019 Tueska decidió darle un rumbo a su carrera artística con el tema “Yo pago” y se embarcó en el mundo urbano, supo que aunque es el género más consumido del momento, también encontraría una férrea competencia en el mercado.

En unos años, en el país, el dominio de la calle lo han conquistado las jóvenes exponentes del género como Tokischa, La Perversa y Yailin La más viral, mujeres que con su característico lenguaje, comportamiento y propuesta musical han ganado un buen espacio en el mercado.

Pero, aunque el gran público que gusta de este estilo y que se ha volcado a consumir a esta nueva generación mujeres urbanas, Tueska entiende que ninguna de estas exponentes podría ser su competencia, y es que según explica el espectro de la música urbana es muy amplio, y su expresión artística no tiene nada que ver con el de las mencionadas exponentes, ya que su música es más latin pop aunque dentro mundo de lo urbano.

Además, recuerda que ella viene de una escuela que se enfoca más en la música, en las letras y el ritmo.

“Estas chicas a las que respeto mucho y que están haciendo más rap, más dembow, entiendo que están expresando lo que sucede en las calles, en su barrio, yo vengo de una escuela, y me refiero al arte específicamente, que se enfoca en la música, las letras y el ritmo”, asegura.

Agrega: “Para mí es importante militar con lo que yo cante y no quiere decir que no pueda hacer algo más atrevido porque lo he hecho, porque además soy actriz y como actriz puedo montarme en un personaje, pero para mí es importante sentir lo que estoy interpretando, pero no puedo subirme a la onda y cantar cosas que la gente no me va a creer porque esa no soy yo”.



Nuevo tema

Del álbum que prepara y para el cual ya ha grabado varios cortes, ahora lanza la balada urbana “Fuerte” es una canción de su autoría, y que asegura, será la única balada en la producción.

Según cuenta es una canción de victoria, de encontrar esa fuerza interior y levantarse de situaciones adversas.

“Pasé por muchas situaciones difíciles, de las que nadie me iba a ayudar, y tenía que hacerlo por mí. Tenía que hacerlo yo misma, sin profesionales, ni amigos. Era algo que tenía que hacer sola y finalmente lo hice. Hay veces que te frustras porque en la vida cualquier tipo de relación en la que tu entregues mucho y no recibas ni la mitad, esa vaina frustra”, dice en buen dominicano la colombiana

Hay que recordar que la cantante atravesó por una separación sentimental muy traumática con su ex manager Evelio Herrera, tras una relación de trabajo y sentimental de la que ella siempre se ha referido como difícil.

“Nada es demasiado grande, al final por más que uno sufra en el momento, cuando uno tiene ese espíritu fortalecido, y si uno cree en algo, y se aferra esa fe, todo tiene solución y todo pasa. Hoy en día lo peor que me pudiera pasar lo asumiría de una manera diferente, porque al final esa fuerza que uno tiene en el interior es que va a ser la diferencia”, afirma a Listín Diario.