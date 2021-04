Caroline Aquino y Clarissa Molina serán las presentadoras de Premios Soberano

Santo Domingo, RD

Premios Soberano 2021 será conducido, por primera vez, por las presentadoras Caroline Aquino y Clarissa Molina.

Así lo informó el productor creativo de los premios, René Brea, quien es señalado como un vanguardista, pues siempre ha marcado pautas en la industria, desde los programas de televisión donde estableció el uso de visuales en las escenografías, hasta el pasado año donde produjo los conciertos virtuales al más alto nivel de producción.

En el encuentro se contó con la presencia del sr. Carlos Espinal, director del Teatro Nacional.

“Llegó el momento de abrir un nuevo ciclo y ellas son las idóneas. Me siento muy orgulloso. Todo el mundo sabe que soy fanático de la gente que se esfuerza y sobresale; creo que son mujeres talentosas que han demostrado que saben nadar en diferentes aguas -- es el momento preciso para que el público disfrute de sus talentos en el evento más esperado”, destacó Brea.

Sobre Caroline Aquino puntualizó: “La conozco desde antes de entrar en la comunicación, es un fuerte testimonio de que cuándo se quiere se puede, ha hecho camino al andar, ha construido una carrera con sus tropiezos y logros. La gente la quiere y se preguntaba ¿Por qué no Caroline?, y yo me hice esa misma pregunta. El tiempo de Dios es preciso, este es su momento, y me place mucho ser parte de eso”.

“Clarissa Molina, hay talentos que uno los descubre al mismo tiempo que toda la audiencia, puedo decirte que comencé a verla y comencé a ver su crecimiento, y en un momento me dije, cuando tenga la oportunidad de producir un evento grande, me gustaría trabajar con ella, ella transmite a las cámaras su naturalidad. Me parece que en estos tiempos, lograr ser tú mismo frente a una audiencia, es algo de mucho valor que el público percibe inmediatamente”, afirmó René.

Cándida Hernández, VP de Mercadeo y Estrategia de la Cervecería Nacional Dominicana, indico que esta edición de Premios Soberano destapa la evolución de República Dominicana a través de la generación de nuevas oportunidades para nuestro

talento. Reforzó que Cervecería y Acroarte, creen que la selección de las presentadoras, establece un indicio del compromiso establecido con el desarrollo del talento local.

“Confiamos en la capacidad creativa, talento, y disciplina del equipo de René, estamos contentos de trabajar nuevamente de la mano con él, su selección y la de Clarissa y Caroline como presentadoras del premio es una garantía de una puesta en escena con altos estándares de calidad que llenará las expectativas de todo el público. Ambas comunicadoras cuentan con amplia experiencia en la conducción de premios locales e internacionales, son jóvenes que han logrado sus objetivos preparándose y escalando en sus carreras hasta lograr el posicionamiento y respeto con el que cuentan en la actualidad” manifestó Zumaya Cordero, productora ejecutiva del premio.

PERFILES

Caroline Aquino, es una joven comunicadora que desde niña tenía sueños, inquietudes y amor por el arte. Su primera aparición en la pantalla chica se hizo posible a muy corta edad en el programa infantil Topi Topi, donde era parte del staff del espacio televisivo. Continuó su crecimiento en el área del espectáculo participando en reconocidos programas: como Tu Mañana, el Poder de las 12 y de Extremo a Extremo, espacio televisivo que le ha dado a su figura la vigencia en la televisión, de medios Telemicro.

Graduada de Administración de empresas en Unibe, y con más de una década trabajando simultáneamente como presentadora de tv y animadora, ha conducido los eventos más importantes del país, participando también en premiaciones internacionales como premios Heat donde ha fungido como presentadora en varias ocasiones. En el 2019 recibe el más grande reconocimiento a su carrera, un Premio Soberano como animadora del año, siendo la primera mujer en ganar esta categoría.

La actuación también ha coqueteado con su figura; participando en 6 películas dominicanas, dos obras teatrales y una serie de televisión. Lo que se resumen en más de 10 años de entrega, dedicación y trabajo diario dentro y fuera de la comunicación dominicana, donde también ha colaborado con causas sociales de manera ininterrumpida como Caminantes por la Vida, Quiéreme como Soy, Campaña de Bastón Blanco y Juntos Por Ti RD.

Clarissa Molina, nacida en Santiago de los Caballeros, es una reconocida comunicadora en la televisión de habla hispana, ganadora de un premio Emmy por su conducción en el especial “Desfile de las Rosas” en el 2017, actualmente forma parte del equipo de

conducción del conocido programa El Gordo y la Flaca que se transmite por Univisión para todo los EE. UU.

Clarissa se dio a conocer tras haber ganado el certamen Miss República Dominicana en el 2015, y representar al país en Miss Universo donde entro dentro del TOP 10. Estudiaba periodismo cuando le llegó la oportunidad de participar en el popular reality show de Univisión Nuestra Belleza Latina, ganando el primer lugar en la versión VIP del reality en el 2016.

Como host ha presentado el BTS en “Made in America Festival” de Filadelfia, así como también ha sido coanfitrión del concierto TIDAL X ROCK the vote con NYC radio.

Adicionalmente, Clarissa ha sido presentadora en importantes premiaciones internacionales como: Premios lo Nuestro (2018-2019-2021); Premios Juventud (2017- 2018-2019); Latin Grammy Pre-show en 2020; Premios Heat 2017, así como también condujo la alfombra de Premios Soberano en el 2018.

Ha colaborado durante toda su carrera de eventos sociales en pro de la comunidad Latina como el TELETON USA, fundación Pedro Martínez, el concierto benéfico Tidals rock the vote, Tj Martells event y St. Jude Hospital en Miami.

Sobre Premios Soberano 2021

De esta manera, inicia formalmente lo que será la temporada de premios Soberano 2021, un conteo regresivo al galardón artístico más importante de los dominicanos a celebrarse en junio. El premio contará con proyección simultánea por Color Visión y para el público en los Estados Unidos y Puerto Rico a través de Televisión Dominicana.