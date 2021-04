Rapidita en el amor, Niurka Marcos bota uno y ya anda con otro

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Niurka Marcos no baraja amor y aplica sin vacuna el refrán popular “A rey muerto, rey puesto”. Hace apenas unas semanas, la actriz cubana gritaba su amor a los cuatro vientos por el cantante Marko Peña, pero al parecer lo botó y ahora ella presume a un nuevo novio.

A la vedette se le vio el jueves acaramelada junto al entrenador físico Reey Montaño y compartieron en sus redes sociales fotos en las que se ven muy felices y enamorados.

De inmediato, usuarios de redes sociales le increparon sobre sus recientes declaraciones de estar en una relación con Marko Peña y muchos dijeron que se trataba de un ardid publicitario para ayudar al cantante a promover su nuevo tema " Porque no te mueres", cuyo video musical protagoniza Marcos.

"No fue ninguna publicidad. A Marko se le dio lo que él pidió", expresó en el programa "El Gordo y la Flaca" (Univisión).

Sobre el particular detalló: “Yo no miento para nada, a Marko se le dio todo lo que pidió. Me contrató para que fuera su galana en el video, concedido; llegamos, no tenía nada, le pusimos todo desde mi producción, concedido; pidió que quería estrenar en -el programa-, Hoy el video, concedido; después un día se estresó, comenzó a gritar y terminó la relación, concedido”.

La relación entre Marko y Niurka había sido criticada por la diferencia de edades, ya que ella tiene 53 años, 18 más que el cantante.

Ante esos comentarios, la vedette había argumentado que la edad no importaba para el amor y proclamaban que estaban muy felices y gozaban de una excelente química sexual.