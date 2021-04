Miguel Bosé obliga a periodista a quitarse la mascarilla

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Miguel Bosé ha sido un férreo negacionista del coronavirus y tras meses de silencio por diversas polémicas en torno a supuestas conspiraciones de la pandemia, el cantante español concedió una entrevista, un periodista español, a quien le exigió quitarse la mascarilla para la charla.

"Quítate esa máscara. ¡Pero ya!", le expresa Bosé al periodista Jordi Évole. Luego remata: "Yo no hablo con gente con mascarilla".

La entrevista se emitirá el próximo domingo 11 de abril en el canal español La Sexta.

El artista, de 65 años, lleva varios meses sin hacer declaraciones y alejado de las redes sociales desde agosto del año pasado, después de protagonizar una cadena de polémicas por sus cuestionables declaraciones sobre el coronavirus y su apoyo a las teorías conspiratorias en torno a la pandemia, "la gran mentira de los gobiernos", palabras que levantaron polémica en una España confinada y con miles de muertos.

Durante la entrevista, a Miguel Bosé se le percibió intransigente y convencido de sus opiniones negacionistas.

+ Consideraciones

“Miguel Bosé está en ese punto en el que te dice que lo que él piensa es la verdad y a mí este tipo de posicionamientos tan absolutos me inquietan siempre, vengan de donde vengan, porque la verdad es algo muy subjetivo”, comentó a la agencia Efe el periodista Jordi Évole sobre el contenido de la charla que mantuvo con el artista en México, donde reside.

Según su percepción, lo notó "un punto de intransigencia o de ser muy difícil el debate porque si alguien te dice 'lo que yo estoy diciendo es la verdad' pues apaga y vámonos".

El próximo domingo La Sexta emitirá la primera parte de la entrevista dentro del programa “Lo de Évole” y una semana después se emitirá la segunda parte de un encuentro que Bosé le concedió con el único requisito de que no censurara sus opiniones.

“Es una entrevista como las de antes, cuando el invitado no está pensando en que si dice algo lo van a criticar. No, Miguel iba con una libertad absoluta y diciendo lo que pensaba de todo lo que le preguntaba, ya fuese íntimo o de algo de actualidad, y eso se agradece mucho”, explicó Évole, quien se encontró “un Miguel muy tranquilo y relajado” que le contó “intimidades de su vida” que él no esperaba.