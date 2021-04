Rafael Solano celebra 90 años de vida con una obra musical trascendental

Pachico Tejada

Santo Domingo

El maestro Rafael Solano cumplirá 90 años este sábado 10 de abril, y con la carrera y la obra musical que tiene a sus espaldas, merece todos los homenajes que se le puedan dedicar.

Mentor e inspirador de un montón de intérpretes de distintas generaciones, y autor de temas emblemáticos, no solo del cancionero dominicano, sino continental, Solano (nacido en Puerto Plata, en 1931) fue objeto de un emotivo homenaje la mañana de este jueves, de manos del Ministerio de Cultura.

“Estoy muy emocionado y sobre todo sorprendido, pero de doña Carmen (Heredia) no me sorprende nada, porque ella siempre me ha querido… nunca me lo dice, pero yo lo sé”, dijo el autor de “Por amor”, evidentemente tocado por la sorpresa y mostrando su buen humor.

El acto, que incluyó, como no, una parte musical en la que se interpretaron varios de sus canciones más importantes, tuvo lugar en el lobby del edificio del mencionado ministerio, un espacio que tiene mucha importancia para la trayectoria de Solano, ya que en en ese lugar fue donde se celebró el el Primer Festival de la Canción, en el 1968, y donde su canción más trascendental, “Por amor”, obtuvo el primer lugar, en la voz de Niní Cáffaro.

Este detalle fue recordado por Heredia cuando usó la palabra para agradecer a la familia del músico poder halagarlo. “Por permitirnos celebrar en grande un año más de su extraordinaria vida y carrera artística en la República Dominicana y el resto del mundo. ¡Feliz cumpleaños!”, expresó la ministra, quien entregó a Solano una placa y un retrato de su persona realizado por el pintor Joaquín Sánchez.

La sorpresa de la actividad fue la participación de Maridalia Hernández, Niní Cáffaro y Lena Dardelet, quienes interpretaron “En la oscuridad” y “Una primavera para el mundo”, la primera; “Magia” y “Por amor”, el segundo; y “El diez de abril” y Dominicanita”, la tercera. Los artistas estuvieron acompañados en el piano por el pianista Elioenai Medina, y los guitarristas Héctor Payán y Emmanuel Peña Silverio.

El documental de su vida

Otro de los regalos del cumpleaños noventa del maestro dominicano es para el público. Se trata del documental “Solano”, que produjeron Patricia Solano, hija del músico, y el cineasta Juan Basanta, y presentado por Urano Films, que ha sido liberado en Youtube, para que todo el que esté interesado en conocer la vida y obra de este artista lo pueda hacer a través de ese audiovisual.

Realizado y presentado en 2018, es un trabajo hecho con gracia, y que con un ritmo ágil, se va moviendo entre conversaciones con el músico, entrevistado por la comunicadora Patricia Solano, así como testimonios de muchos de sus intérpretes, como Niní Cáffaro, Luchy Vicioso, Fernando Casado, Adalgisa Pantaleón, Marco Antonio Múñiz, Los Solmeños: Nandy Rivas y Horacio Pichardo, instrumentistas como Guillo Carías, Armando Beltré o Tito Delgado, y personalidades como Pedro Delgado Malagón y Ellis Pérez.

Por otro lado, se pueden disfrutar de las canciones en voces de Víctor Víctor, Fernando Villalona y Janio Lora, entre otros.

Un viaje visual, bellamente fotografiado, por la vida de una de las glorias de la música nacional, y en el que se mueve por los espacios en los que desarrolló su arte, que repasa muy bien el momento histórico que le ha tocado recorrer a Rafael Solano.