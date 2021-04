¡Habla la voz interior! Artistas y comunicadores llevan a las redes quejas, reflexiones y denuncias

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

En estos días los desahogos o reflexiones de artistas y comunicadores marcan tendencias en las redes sociales, que se han convertido en una plataforma idónea para quejas, protestas, mensajes, denuncias o simplemente expresar lo que se siente a lo interior.

Entre las más recientes en manifestar sentimientos figuran Mariasela Álvarez, Felipe Polanco, Francisca Lachapel, José María Cabral y Annibelis Báez.

De vez en cuando también lo hacen Wason Brazobán, Waddys Jáquez, Héctor Acosta, Cheddy García, Alfonso Rodríguez, Irving Alberti, Fausto Mata, Lumy Lizardo y otros.

Ayer, la presentadora de televisión Nancy Medrano compartió un video en sus redes sociales en el que se quejó, amargamente, por los fallecimientos de varias personas ocurridos en los últimos días en el entorno de su barrio, a causa de la fatídica bebida “Monday”.

Llorando, Nancy pedía explicación a las autoridades sobre el procedimiento de la investigación y se lamentaba por las vidas, incluso de una amiga, que había dejado a un niño de un año en la orfandad.

No pasaron 20 minutos cuando ya el video había sido compartido por otros usuarios y varias páginas de internet, haciéndose eco de las quejas de Medrano.

+ Cambio de vida

Mariasela Álvarez también encontró en las redes sociales un espacio para expresar su sentir luego de sobrepasar el coronavirus. Ella compartió ante sus seguidores que dará un giro de vida.

“Para empezar, hacer lo que sienta, cuando lo sienta, sin mucha planificación. No dejaré para después lo que me importa ni a los que me importan, pero sí dejaré de tratar de salvar al mundo y pensaré más en mí y en mi paz. No pensaré en la edad, ¡no existe!, o el tiempo que queda, ¡nadie lo sabe!”, publicó en su Instagram.

También de lo más profundo de su corazón salieron las palabras de Felipe Polanco (Boruga) cuando confesó en su Instagram que en 25 años de matrimonio junto a Maggie Morales no todo ha sido color de rosa. Incluso, reveló que por culpa del alcoholismo su relación estuvo a punto de terminar.

Otro caso: Francisca Lachapel se encuentra embarazada y se ha llevado una desagradable sorpresa al encontrarse con haters que la increparon por su estado físico.

“Voy a tocar un tema aquí que me tiene muy triste y que me tiene acomplejada. Yo soy un ser humano que siente, que padece y tengo que sacar esto porque ya me está afectando”, expresó Francisca en su Instagram.

La presentadora del programa “Despierta América” lamentó que hayan personas capaces de escribirle “cosas como que estoy gorda, que el embarazo no me sienta muy bien, de que ahora me visto como una vieja, de que tenga cuidado; un sinnúmero de cosas, y no solo lo han escrito, también personas me lo han dicho en mi cara”.

+ Cabral ante desnudo

El cineasta José María Cabral también se ha sumado en las redes sociales por las mejores causas de la sociedad. Sus desahogos sobre temas que afectan a los más vulnerables son muy acogidos por todos.

El domingo, Cabral defendió los desnudos que realizan los actores en su película “Hotel Coppelia”.

“En la historia del cine ha habido desnudos desde el siglo 19. Las valientes actrices y actores que utilizan tanto su talento, emociones y cuerpo para interpretar un personaje merecen respeto”, argumentó Cabral.

Queja de modelo. Discriminada también se ha sentido la modelo dominicana Annibelis Báez, quien denunció el lunes el racismo que existe hacia las modelos negras, a quienes se critica en redes sociales por parte de gente de su propio país por su color y rasgos étnicos cuando aparecen en diferentes publicaciones.

“Me siento totalmente enojada”, dijo Báez en un video colgado en su Instagram. Luego agregó: “No puede ser que aún exista el racismo”.