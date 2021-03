Caribbean Cinemas anuncia nuevas salas disponibles a partir de Semana Santa

Santo Domingo, RD

Con el objetivo de brindar entretenimiento sano y seguro, Caribbean Cinemas anuncia que durante el asueto de Semana Santa se reabrirán nuevas salas de cines para que las familias disfruten de sus días libres del mejor entretenimiento en el mejor ambiente.

El grupo ha estado reabriendo los distintos cines a nivel nacional de manera escalonada y en diferentes fases, con la aplicación de estrictos protocolos de seguridad aprobados por los departamentos gubernamentales correspondientes y recibiendo solo un 50% de su capacidad en las salas para mantener el distanciamiento y la salud de sus visitantes.

Caribbean Cinemas ya cuenta con 9 cines en funcionamiento en todo el territorio nacional. En una primera fase la apertura de Downtown Center y Galería 360, una segunda fase que constó con la operación de Plaza Duarte, Megaplex-10, Colinas Mall, Multiplaza La Romana y una tercera fase con Bávaro, La Marina Casa de Campo y Plaza Internacional Santiago.

En esta Semana Mayor y para la reapertura de sus salas se estará exhibiendo la película de Warner Bros. “Godzilla vs. Kong”, la cual se estrenó en el país una semana antes de su estreno en Estados Unidos y que los espectadores podrán seguir la historia del famoso simio gigante, en la que los protectores del mismo tratan de buscarle un hogar seguro, busqueda que se ve interrumpida por los ataques de Godzilla.

En cartelera

Las películas en cartelera son: Godzilla vs. Kong, Tom y Jerry, Raya & The Last Dragon, Chaos Walking, Wonder Woman 1984, Honest Thief y BABA YAGA.

Cines disponibles y Horarios

DOWNTOWN CENTER Y GALERÍA 360

jueves 1ro: primera tanda 4:20PM | última tanda 7:10PM

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4: primera tanda 12:10PM | última tanda 5:10 PM

PLAZA DUARTE

jueves 1ro: primera tanda 4:10PM | última tanda 7:10PM

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4: primera tanda 1:00PM | última tanda 5:10 PM

MEGAPLEX-10 (MEGACENTRO)

jueves 1ro: primera tanda 3PM | última tanda 7:10PM

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4: primera tanda 1:00PM | última tanda 5:10 PM

COLINAS MALL (SANTIAGO) Multiplaza La Romana y Bávaro at San Juan Shopping Center

jueves 1ro: primera tanda 4:40PM | última tanda 7:10PM

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4: primera tanda 1:00PM | última tanda 5:10 PM

LA MARINA

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4: primera tanda 2:20PM | última tanda 5:10 PM

Todos los asientos son numerados y se cumplen con todas las medidas de prevención y distanciamiento, funcionando con solo 50% de la capacidad de las salas. El uso de mascarilla es obligatorio. Les recordamos que también pueden comprar sus boletas y productos del Candy Bar en la página web de Caribbean Cinemas www.caribbeancinemas.com