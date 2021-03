El mensaje de empoderamiento femenino de Thalía: "La mujer es dueña y señora de su cuerpo, intelecto y poder”

Redacción Entretenimiento

Thalía se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tanto por las sensuales fotos compartió, con sus más 17 millones de seguidores, como por el mensaje de empoderamiento femenino con que las acompañó.

"Decir que una mujer se tiene que comportar de cierta forma para que se distinga y sea catalogada como dama, es un pensamiento demasiado limitado", comenzó la mexicana el mensaje.

Con un traje de baño en color rojo, la también actriz de televisión confirmó que esta "a favor de cortar las etiquetas" que han acompañado a las mujeres a lo largo de la historia.

La artista de 49 años continuó diciendo: "La mujer es dueña y señora de su cuerpo, intelecto y poder. La mujer lo es todo en un solo cuerpo, en ella está contenido el universo mismo lleno de constelaciones ilimitadas. Yo estoy a favor de cortar las etiquetas que nos han colgado por años con las tijeras de la libertad y del respeto".

Finalmente, Thalía fue contundente al asegurar que estamos en "tiempos de cambio" por lo que todas las mujeres tienen que estar "de pie, hombro con hombro, mano con mano en esta unión imparable".

El mensaje de la intérprete de "No me acuerdo", "Desde esa noche" y "Estoy enamorado" fue aplaudid pro sus millones de seguidores y la publicación cuenta con más de 15 mil comentarios y casi 800 mil me gusta en la red social.