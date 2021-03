Omega: "Ya todo el pueblo ha sido testigo de un cambio en mí"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Omega está libre de nuevo, en una actitud positiva, sale elogiando a la justicia dominicana y prometiendo un cambio notable en su vida pública.

"Me siento muy complacido con el sistema de justicia dominicano, no porque se me haya favorecido en este momento, sino porque ya todo el pueblo ha sido testigo de un cambio en mí", comentó el merenguero al salir de la cárcel.

Luego agregó: "Aunque sé que ahora cometí un desliz yo espero que entiendan que de aquí en adelante voy a seguir cambiando, tratando de ser un mejor ente para la sociedad".

En sus declaraciones a los periodistas, recalcó que "después de este gobierno estoy viendo un cambio muy positivo en lo que es la justicia".

Según sus explicaciones, "todas las vistas que vi antes de la mía vi que se hizo justicia efectiva y que los jueces no solo miraron lo que el Ministerio Público querían que le dieran al imputados, sino que por medio de valorar pruebas y con una justicia efectiva y real veo que el sistema de justicia está caminando".

+ Decisión judicial

El lunes, la jueza de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional rechazó retornar a la cárcel de La Victoria a Antonio Peter de la Rosa, nombre real de Omega El Fuerte, quien se encuentra en libertad condicional.

La magistrada Ana Lew tomó la decisión tras rechazar una solicitud que formulara el Ministerio Público para que este retornara al recinto carcelario, luego de ver involucrado en un incidente con un conductor, donde exhibió un arma de fuego en la vía pública.

El tribunal dispuso, además, que Omega realice una labor social por 60 días en el parque Eugenio María de Hostos, con la supervisión del tribunal, fijando la lectura de la sentencia íntegra para el próximo 16 de marzo.

+ Un desliz

Omega también a su manera lo que considera un desliz, la discusión en la vía pública con un chofer del transporte público,

"El desliz a veces son situaciones que uno tiene que te ofuzcan en la vida, incluyendo lo que esta pandemia, un hijo pequeño, al que tenía que comprarle pamper y leche, y a veces uno se lleva de las cosas materiales, que no valen tanto, como que un vehículo te raye una Mazeratti que te cueste 7 millones en un momento en que tú estás perdiendo todo en tu vida y a veces te dejas llevar...", expresó.