Día de los Globos de Oro: nuestras favoritas

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo, RD

Todos los premios, retrasados por la pandemia, son difíciles de pronosticar, pero los Globos de Oro siempre son los más volátiles de predecir.

Este año, mientras la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood se prepara para una versión virtual en vivo este domingo 28 de febrero, sus 87 miembros tienen mucho que lidiar.

Están de luto por la muerte de su líder, el periodista italiano Lorenzo Soria, quien fue citado póstumamente en un reciente artículo de Los Angeles Times sobre las diversas formas en que la organización es influenciada mientras les pagan generosamente a varios miembros.

"No tengo otra opción", dijo una fuente que les dijo. “Me llaman todos los días para pedir más dinero”.

Y es así que volvemos a un tema repetido en los últimos años, lo racial. Varias categorías en estos premios son evidentemente blancas, incluidas Mejor película dramática, actriz de comedia / musical y actriz de reparto.

Este año, algunas de las posibles contendientes al Oscar a mejor película que cuentan con elencos negros no recibió nominaciones a Mejor Película Drama, incluyendo “One Night in Miami” (Amazon) de Regina King pero tiene tres otras nominaciones al premio, y “Judas and the Black Messiah” ( Warner Bros.) y "Ma Rainey's Black Bottom", con dos. Sorprendentemente, "Da 5 Bloods" de Spike Lee fue excluida por completo.

Obviando otros escándalos, como la nominación a Minari en película extranjera, siendo esta producción norteamericana pero hablada en su mayor parte en Koreano, aqui les dejo mis predicciones al Globo de Oro 2021.

“Mank”, la visión de David Fincher de un pasado Hollywood, encabeza la lista de nominados a los Globos de Oro con seis menciones, pero otras pueden resultar las ganadoras.

+ Mejor Película - Drama

- Nominados

"The Father"

"Mank"

- Nomadland "

"Mujer joven prometedora"

" The Trial of the Chicago 7 "

Ganará: "Nomadland"



+ Mejor Actriz - Drama

Nominados

Viola Davis ("El trasero negro de Ma Rainey")

Andra Day ("Estados Unidos contra Billie Holiday")

Vanessa Kirby ("Piezas de una mujer")

Frances McDormand ("Nomadland")

Carey Mulligan ("Joven prometedora")

Ganará: Frances McDormand



+ Mejor actor de drama

- Nominados

Riz Ahmed ("Sound of Metal")

Chadwick Boseman ("El trasero negro de Ma Rainey")

Anthony Hopkins ("The Father")

Gary Oldman ("Mank")

Tahar Rahim ("The Mauritanian")

Ganará: Chadwick Boseman (aunque debería ganar Anthony Hopkins)

Aquí lo obvio sería el homenaje póstumo a Boseman, lo cual le daría una especie de mercadeo macabro gratis a la asociación.

+ Mejor película musical o comedia

- Nominados

“Borat Subsequent Moviefilm”

“Hamilton”

“Música”

“Palm Springs”

“The Prom”

Ganará: "Borat Subsequent MovieFilm"



+ Mejor Actriz - Musical o Comedia

- Nominados

Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm")

Kate Hudson ("Música")

Michelle Pfeiffer ("French Exit")

Rosamund Pike ("Me importa mucho")

Anya Taylor-Joy ("Emma")

Ganará: Maria Bakalova



+ Mejor actor: musical o comedia

- Nominados

Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm")

James Corden ("The Prom")

Lin-Manuel Miranda ("Hamilton")

Dev Patel ("La historia personal de David Copperfield")

Andy Samberg ("Palm Springs")

Ganará: Sacha Baron Cohen

+ Mejor actriz de reparto en una película

- Nominados

Glenn Close ("Hillbilly Elegy")

Olivia Colman ("El padre")

Jodie Foster ("The Mauritanian")

Amanda Seyfried ("Mank")

Helena Zengel ("News of the World")

Ganará: Amanda Seyfried (Aunque el Globo de Oro adora a Glenn Close)

+ Mejor actor de reparto en una película

- Nominados

Sacha Baron Cohen ("El juicio de los 7 de Chicago")

Daniel Kaluuya ("Judas y el Mesías Negro")

Jared Leto ("Las pequeñas cosas")

Bill Murray ("On the Rocks")

Leslie Odom Jr. ("Una noche en Miami")

Ganará: Daniel Kaluuya

+ Mejor director

- Nominados

Emerald Fennell ("Mujer joven prometedora")

David Fincher ("Mank")

Regina King ("One Night in Miami")

Aaron Sorkin ("El juicio de los 7 de Chicago")

Chloé Zhao ("Nomadland")

Ganará: Chloé Zhao



+ Mejor guión

+ Nominados

Emerald Fennell ("Mujer joven prometedora")

Jack Fincher ("Mank")

Aaron Sorkin ("El juicio de los 7 de Chicago")

Florian Zeller, Christopher Hampton ("El padre")

Chloé Zhao ("Nomadland")

Ganará: Aaron Sorkin, siempre lo hace.

+ Mejor largometraje animado

- Nominados

“The Croods: A New Age”

“Onward”

“Over the Moon”

“Soul”

“Wolfwalkers”

Ganará: "Soul" (Aunque Wolfwalker es genial, es difícil luchar en contra de Pixar)

+ Mejor película en lengua extranjera

- Nominados

“Another Round” (Dinamarca, Thomas Vinterberg)

“La Llorona” (Guatemala, Jayro Bustamante)

“The Life Ahead” (Italia, Eduardo Ponti)

“Minari” (Estados Unidos, Lee Isaac Chung)

“Two of Us” (Francia, Filippo Meneghetti)

Ganará: "Minari" (Aqui seria la redención de los premios)

+ Mejor musicalización original

+ Nominados

Alexandre Desplat (“The Midnight Sky”)

Ludwig Goransson (“Tenet”)

James Newton Howard (“News of the World”)

Trent Reznor, Atticus Ross (“Mank”)

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste (“Soul” )

Ganará: "Soul"

+ Mejor Canción Original

- Nominados

"Fight for You" ("Judas y el Mesías Negro")

"Hear My Voice" ("El juicio de los 7 de Chicago")

"Io Si" ("La vida por delante")

"Habla ahora" ("Una noche en Miami ”)

“ Tigress & Tweed ”(“ Los Estados Unidos de Billie Holiday ”)

Ganará: "Habla ahora" (Para que no se vaya en blanco)