Amanda Mena sigue tras sueños, esta vez en American Idol

Gabriel Coplin

gabriel.luis@listindiario.com

Santo Domingo, R.D.

La adolescente de origen dominicano Amanda Mena sigue tras sus sueños en la música al impactar a los jueces del reality show American Idol.

Mena interpretó una versión a piano y voz del tema Golden Slumbers de The Beatles.

Luego de Mena finalizar su audición, el jurado compuesto por Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan al conteo de tres y de manera unánime gritaron "Vas a Hollywood”.

Perry le dijo a la artista de 18 años que es “única en su clase”, después de que Luke Bryan expresó a Amanda que "nunca han hecho eso".

La participante recibió un ticket dorado el cual compartió a través de su cuenta en la red social Instagram.

Con este ticket ella accede a la siguiente ronda de Hollywood y basado en su futura presentación los encargados de evaluar el talento de cada cantante decidirán, si ella entra al grupo de 24 a 36 participantes que irán a las semifinales.

Sepa más

En el 2018, ganó un Golden Buzzer por parte de Mel B que la llevó directo a la semifinal de America's Got Talent, cuando compartió su historia sobre cómo la música la ayudó a superar el acoso y al cantar “You make me feel like a natural woman” de Aretha Franklin.

Antes de eso en 2014, con solo 11 años, la joven ganó La Voz Kids, tras impactar a los jurados de esa temporada Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia, y a los miles de personas que la seguían cada domingo.

Discografía

Amanda Mena en 2019 lanzó dos temas musicales. Uno con ritmos urbanos que se llama “Suda”, y otro de estilo soul con un poco de urbano, que titula “Dime cómo” y “Soy latina”.