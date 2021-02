Natti Natasha muestra "barriguita de seis meses" de embarazo

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Natti Natasha confirmó que está embarazada. "Voy a ser mamá", reveló la exponente urbana dominicana y lució su estado durante la gala de Premio Lo Nuestro anoche en Miami.

"Una bendición que me envió Dios, una prueba más de que las mujeres somos una guerreras, tantas veces que muchos doctores me dijeron: -no vas a poder ser madre, y hoy en frente de todos ustedes esta barriguita de seis meses, compartiéndola con el mundo completo, así que muy feliz y a trabajar el triple", expresó la artista al recibir una estatuilla de Premio Lo Nuestro.

Antes lo había confirmado los rumores de su embarazo a la revista People en Español: "Estamos superfelices. Voy a ser mamá. Nunca he estado de tan buen humor en mi vida".

Mientras cantaba el tema "Antes que salga el sol", anoche en Premio Lo Nuestro junto a su colega y compatriota Prince Royce, la dominicana acariciaba su vientre cubierto por un vestido blanco.

La reacción de Raphy Pina fue jubilosa: "Que regalo más inmenso Papá Dios nos ha concedido! @nattinatasha Dios es quien tiene el control y por mas que nos digan que NO, cuando el dice SI , resulta. Una nueva vida está en camino y tendrá a los mejores padres del mundo, las mejores familias y los mejores fanáticos! Repitan conmigo #Toybienenamoradooooooo".

+ Historia de amor

A principios de febrero, la artista dominicana confirmó que había aceptado la propuesta de matrimonio del productor musical puertorriqueño Rafael "Raphy" Pina, tras dar a conocer una semana antes de forma pública que estaban enamorados y llevaban tiempo en una relación.

La pareja se pasó parte del mes de enero en una travesía alrededor de Puerto Rico en la embarcación de Pina.

La confirmación de que la pareja mantenía una relación llegó con un vídeo de más de ocho minutos divulgado en la cuenta de Instagram de Pina grabado en La Parguera, municipio de Lajas, en la costa sur de Puerto Rico, que finaliza con un beso.

Pina tiene tres hijos adolescentes de una relación previa y para Natti será su primogénito.