Celebridades: Que tienen en el país a su segunda patria

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo, RD

República Dominicana es una tierra bendita por su belleza, celebridades de la política, los negocios, el deporte, y el entretenimiento lo han tomado como su refugio.Sin embargo, hay ocho famosos del espectáculo que, aunque no le corre sangre dominicana por sus venas, han sembrado su corazón en esta media isla de 48 448 km².

Gente que ha hecho inversiones millonarias y ha promocionado el país como el paraíso del Caribe. Otros que han dejado un legado al bienestar de la niñez. También quienes se han sumado a causas a favor del país, adoptando esta tierra como su segunda patria.

Julio Iglesias

El cantante español Julio Iglesias, junto al diseñador dominicano Oscar de la Renta, vendieron al mundo las maravillas de República Dominicana.

Junto a De la Renta, Frank Rainieri y Theodore W. Kheel, fundó el Grupo Punta Cana. También tiene entre otras propiedades, inversiones en el aeropuerto de la localidad, campos de golf, varias urbanizaciones y hoteles.

Según publica la prensa internacional de todas estas inversiones ahora, solo es dueño de un cinco por ciento y de su villa en Punta Cana.

“A los dominicanos los amo, los quiero gratis, y pude haber vivido en cualquier país del mundo, pero elegí este por todo el amor que siempre han dado”, confesó el artista a la prensa dominicana en el 2014.

Cuando el país se embarcó en el proceso para obtener un nuevo carnet de identidad, Julio Iglesias se presentó a la Junta Central Electoral a realizar el proceso, como cualquier dominicano más.

Ricardo Montaner

“República Dominicana soy oficialmente tuyo”, así lo anunció el cantautor venezolano Ricardo Montaner, cuando obtuvo el documento que lo acredita como a uno de los nuestros.

El intérprete de “El poder del amor” tiene una residencia en El Limón, de la provincia de Samaná, al noreste del país, en donde se pasa la mayor parte de su tiempo.

Además, en esa provincia, trabaja en la construcción de una escuela y un hotel boutique, el que llevará por nombre “Lluvia” y el que espera esté concluido este 2021.

Vin Diesel

Vin Diesel ama a los dominicanos. Es amigo de los poderosos, pero también de su gente de los barrios. Con frecuencia visita el sector de Los Mina, donde tiene varios amigos.

Hace unos días estuvo conversando, con el presidente de la república, Luis Abinader, y según publicaciones en las redes sociales de la presidencia, el actor estadounidense está interesado en hacer considerables inversiones en la industria del turismo dominicano.

El productor y actor de la saga “The Fast and the Furious”, le corre nuestra sangre. Su padre biológico, al que no conoció, era un biólogo dominicano, quizás por eso se siente como uno más.

Diego “El Cigala”

“Amo la República Dominicana y pretendo seguir viviendo allí”, así se expresó el cantaor Diego “El Cigala”, quien reside en el Playa Nueva Romana, al este del país, desde el 2012.

El cantaor hace gala por el mundo de las maravillas del país que ha adoptado como suyo, en el que vive junto a dos de sus 5 hijos.

Danny Rivera

En el 2008 el puertorriqueño Danny Rivera se convirtió oficialmente dominicano, pero desde mucho antes el artista boricua ya era de nuestra esencia.

Desde su primera visita al país se involucró en diversas causas y organizaciones que trabajan a favor del medio ambiente, la cultura y la niñez dominicana.

El intérprete de “Amar o morir” no le gusta referirse a estos proyectos, pero al recibir la nacionalidad dominicana dijo que la razón por la que toma la nacionalidad es para facilitar el trabajo de la organización en defensa de la cultura e identidad de los pueblos latinoamericanos.

Marc Anthony

Los dominicanos lo aman y él ha reciprocado este cariño dejando en nuestro suelo la construcción de un edificio que aloja a la sección masculina del orfanato Fundación Niños de Cristo en la región este.

El artista junto al colombiano Henry Cárdenas, ya había hecho grandes aportes a la institución que aloja a decenas de infantes en situación de vulnerabilidad en La Romana.

BORICUAS

Daddy´s House.

Es el albergue en el que Daddy Yankee auxilia a decenas de niños en extrema pobreza, con alimentos, actividades deportivas y culturales. La pequeña construcción se encuentra en el sector de El Tamarindo, de Santo Domingo este, y ha sido de vital importancia para los niños que han encontrado allí un refugio para aliviar su calamidad.

Santa Rosa.

Si hay un artista mimado por el público local, es Gilberto Santa Rosa, quien adquirió la nacionalidad dominicana, luego de estar casado con la criolla Alexandra Malagón. Desde su primera visita no ha olvidado el cariño que le brindó el público, y que devuelve en cada una de sus actuaciones.