Exponente Sahony promueve colaboraciones con La Insuperable y Haraka Kiko

Santo Domingo, RD

Aunque inició su carrera como bailarina, el mundo del arte le tenía a Mabel Sahony Dicló, conocida artísticamente como Sahony, otra versión de su talento, pero en el canto. Ahora, tras años de preparación, llega en busca de su espacio y actualmente promueve los temas “Toy pegá” junto a La Insuperable y “Lo’ papele” con Haraka Kiko.

El pegajoso tema con La Insuperable, que fusiona los ritmos brasileños y tropicales, cuenta con un video disponible en la plataforma de YouTube. Mientras que el audiovisual de la canción con Haraka será estrenado este próximo viernes 15 en YouTube.

Nacida en República Dominicana y criada en el Bronx, New York, la también cantautora dice no encasillarse en un género ya que su música está influenciada por diversos géneros como el bolero, baladas, hip-hop, rap, R & B, y pop.

Graduada de la carrera de Comunicación Social y tras estudiar también canto, ahora con una carrera más madura, busca posicionarse y representar dignamente su país.

“El arte siempre corrió por mis venas y es por eso que en estos 15 años que llevo navegando en diferentes ramas del arte, me he preparado para mi momento. Ahora estoy colaborando y creando música con muchos colegas de RD y una de las propuestas que presento es esta junto a La Insuperable, quien es una de las exponentes urbanas más importante del país”, expresó en una nota de prensa la artista, quien también cuenta con una colaboración junto al rapero Quimico Ultramega titulada "Me provocas".

Bajo el apoyo de la compañía Xzone Record, Sahony cuenta con un equipo compuesto por Justin Comb, su mánager y Luis Espinosa su road mánager.