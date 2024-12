Los Kings de Sacramento cesantean al dirigente Mike Brown

Los Kings de Sacramento despidieron al entrenador Mike Brown, quien no había llegado a la mitad de su tercera temporada con el equipo, informó el viernes una persona cercana a la decisión.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se ha anunciado oficialmente todavía el despido, que ocurre en momentos en que Sacramento está sumido en una seguidilla de cinco derrotas.

ESPN fue el primer medio en informar sobre la destitución.

Brown ganó el premio al Entrenador del Año de la NBA en su primera temporada, 2022-23, cuando ayudó a que Sacramento pusiera fin a la sequía de playoffs más larga en la historia de la liga, de 16 temporadas.

Pero los Kings fueron eliminados el año pasado en el minitorneo de repechaje y comenzaron esta temporada con un registro de 13-18, lo que llevó a la decisión de despedir a Brown aproximadamente seis meses después de que acordó una extensión de contrato hasta 2026-27.

Los Kings perdieron en esta campaña nueve compromisos en los que tenían ventaja en el último periodo. Se trata del peor registro de este tipo en la NBA.

Y la peor de estas situaciones se presentó en el último partido de Brown como entrenador, el jueves por la noche.

Sacramento tenía ventaja de 10 puntos con menos de tres minutos por jugar, solo para colapsar al final. Jaden Ivey convirtió una jugada de cuatro puntos con tres segundos restantes cuando encestó un triple desde la esquina derecha, mientras recibía una falta De’Aaron Fox.

Eso les dio a los Pistons una victoria de 114-113, dejando a los Kings en el 12do lugar de la Conferencia Oeste.

Los Kings llegaron a la temporada con esperanzas de terminar entre los seis primeros en el Oeste y evitar el torneo de play-in después de adquirir a DeMar DeRozan en un acuerdo de firma y canje durante el verano para agregarlo a un núcleo que contaba con Fox, Domanta Sabonis y Keegan Murray.