Bariátrica le tumbó 85 libras a José "Jumbo" Díaz

El béisbol, un deporte que exige atleticismo y resistencia, ha visto pocos casos de éxito como el de José Rafael “Jumbo” Díaz, quien desafió las normas durante más de 20 años en el nivel profesional.

Con alrededor de 370 libras, Díaz no solo destacó como lanzador, sino que también se convirtió en un ejemplo de persistencia.

Ahora, tras una carrera ejemplar y un proceso de transformación física, el “Jumbo” dice adiós al béisbol con 285 libras, 85 menos antes de someterse a una operación de bariátrica.

A pesar de su talento en el montículo, Díaz admitió que el peso fue un obstáculo en su vida diaria. Aunque lograba brillar como lanzador, su cuerpo no le permitía disfrutar de otras actividades.

“El peso no influyó en lo que yo pude hacer en mi carrera, pero sí me pudo afectar hacer muchas cosas, pero agradecido con Dios que a pesar de tener ese físico me permitió hacer lo que me apasiona por tanto tiempo”, confesó el recién retirado lanzador.

La salud, sin embargo, fue un tema que siempre lo preocupó. Con su peso de 370 libras, Díaz enfrentaba riesgos de enfermedades como la hipertensión, diabetes y problemas cardiovasculares. “Sabía que no podía seguir así, no solo por el béisbol, sino por mi familia y mi calidad de vida”, expresó.

Un camino largo hacia la transformación

Díaz probó distintas formas para bajar de peso. Intentó dietas estrictas, corría, montaba bicicleta y hacía ejercicios intensos, pero los resultados nunca fueron suficientes. “Era frustrante, porque veía el esfuerzo, pero no lograba los cambios que necesitaba”, explicó. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: someterse a la bariátrica.

El procedimiento, realizado en México, marcó un antes y un después en su vida. Díaz asegura que no se arrepiente ni un segundo de haberlo hecho. “Ha sido lo mejor que me ha pasado. Me siento como una persona nueva, con más energía y mejor salud. Mi cuerpo está respondiendo como nunca antes”, afirmó.

Una carrera digna de admiración

José Rafael “Jumbo” Díaz deja un legado significativo en el béisbol. Su paso por las Grandes Ligas incluyó temporadas con los Rojos de Cincinnati y los Rays de Tampa Bay. En su mejor año en las Grandes Ligas, Díaz registró una efectividad de 3.14 en 45 juegos, en el 2016 con los Rojos.

El Jumbo debutó en Las Mayores en el 2014 con Cincinnati, y en 34.2 entradas como relevista ponchó a 37 bateadores, con 14 bases por bolas, y efectividad de 3.38.

En el 2015, que fue el año donde vio acción en más partidos en Grandes Ligas con 61, tuvo récord de 2-1, con 4.18 de efectividad.

Luego de su mejor año, que fue en el 2016, jugó con los Rays en el 2017, en el que tuvo una desfavorable efectividad de 5.70 en 31 partidos.

Además de su carrera en las Mayores, Jumbo brilló en ligas invernales, especialmente en Lidom, donde fue pieza clave para el campeonato de las Estrellas Orientales en el 2019, luego de más de 50 años sin que el club verde se coronara.

Díaz fue campeón también con los Toros del Este en la temporada 2010-11 ante las Estrellas, y ganó una vez más con el equipo romanense en el 2020, pero esta vez en la Serie del Caribe, que se celebró San Juan, Puerto Rico.

Mientras cierra un capítulo importante de su vida, Díaz no solo celebra su transformación física, sino también el impacto que ha tenido en el deporte. “El béisbol fue mi pasión y mi propósito. Ahora, con un cuerpo renovado, estoy listo para enfrentar nuevos retos”, concluyó el “Jumbo” con una sonrisa.