Carlos Silver intentará romper récord Guinness por cuarta vez

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La tercera no fue la vencida, pero Carlos Silver no se rinde. El cantante podría intentar por cuarta vez romper récord Guinness de más horas cantando sin parar en un escenario.

Silver, quien no logró la hazaña el pasado mes de diciembre, dijo que no tirará la toalla porque prefiere “morir de pie a vivir de rodillas”.

Aunque el cantante no dijo exactamente cuando podría volver a intentar el récord dejó implícito que lo intentará nuevamente porque siente el verdadero apoyo de la gente, pero le gustaría escuchar lo mismo de parte del Gobierno.

“No se trata de un certificado, se trata de lograr una meta”, indicó Silver dejando claro que no se rendirá.

El cantante, que ha puesto en riesgo su salud en busca de obtener este récord, dijo: “Me dieron dos ataques cerebrales y uno cardíaco... yo no persigo un papel colgado en la pared, yo persigo que si me muero en mi tumba diga no te rindas nunca (…) Yo sé que mucha gente ha sufrido conmigo, pero mi objetivo no es que sufran, sino que celebren conmigo un récord realizado”.

En la entrevista realizada en “Alofoke Radio Show” Silver dijo que son absurdas las opiniones de algunas personas en las redes sociales, quienes creen que está obsesionado con lograr el récord.

“Es lo más absurdo que he escuchado. El hombre debe morir de pie y no vivir de rodillas. Cuando tú haces una obra y no reconocen su tu valor tienes que luchar por lograr el legado, si yo hubiese buscado publicidad y reconocimiento debí pararme en el segundo récord", manifestó.

Guinness no certificó la hazaña de Carlos porque no cumplió con el tiempo de descanso establecido.

“El Sr. Silver no cumplió con los lineamientos durante el intento de récord, especialmente el relativo a las pausas de descanso permitidas, habiendo sido las mismas más largas de lo permitido en nuestro reglamento", determinó Guinnes World Records.

A esto el cantante respondió y dijo que esta vez fue porque se repitieron varias canciones el mismo día y eso es una regla de Guinness, aunque se justificó diciendo que cada vez que se daba cuenta que se repetían los temas los mandaba a quitar y seguía cantando a capella.

También se quejó del trato de Guinness explicando que según los jueces la falla la tuvo en el segundo día, pero lo dejaron continuar hasta el final sin pararlo.

Silver reiteró que: "Hasta que yo no logre mostrarle al mundo y a mis hijos que no debemos rendirnos para lograr nuestros sueños yo no voy a detenerme".

Esta fue la tercera ocasión en la que Silver intentó obtener el título Guinness, después de que en diciembre de 2016 pasara cuatro días y nueve horas cantando, pero en esa ocasión no había jueces de la organización que dieran fe del logro, por lo que el récord no fue registrado. Luego lo reintentó en 2019 cuando fue descalificado.