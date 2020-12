"Fue muy desagradable": Evaluna Montaner revela que tuvo COVID-19

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

“Nos vino a visitar Mr. Covid, pero yo creo en el Dios de la salud”, fue el tuit que publicó hace un mes Ricardo Montaner, donde informaba que parte de su familia había sido tocada por la enfermedad.

En ese momento el artista informó que su primo, Carlito, perdió la batalla contra la enfermedad, también de forma ambigua dio a entender que más integrantes de su familia se habían contagiado. Se trata de su hija, Evaluna Montaner, quien dio a conocer contrajo coronavirus hace un mes.

En El rincón de la tribu, podcast de Camilo, esposo de Evaluna, la artista contó que dio positivo al COVID-19 mientras estuvo en Colombia y narró los síntomas que padeció.

“Me duro dos días no tener olfato ni gusto, eso fue muy desagradable”, explicó Evaluna. “Estaba a punto de subirme la fiebre un día, pero no dejé que me subiera”, dijo la protagonista de “Club 57”.

La joven pareja contó lo difícil que fue tener que estar separados y sin tocarse.

“Yo venía de un viaje de no verte por bastantes días y para mí era sumamente importante ese momento cuando regreso a ti y descanso contigo (…), no tenía tan claro lo importante que era para mí la cercanía física de poder abrazarte, me di cuenta cuando llegué, fue justo antes de los Grammy”, relató Camilo.

Por su parte la hija menor de Ricardo Montaner estuvo de acuerdo: “Fue bastante feo ese momento, para mí es muy importante un abrazo, que me agarre la mano, dormir juntitos es la felicidad para mí y no pudimos hacer eso en ese tiempito, y estuviste aquí una semana en el apartamento conmigo, con COVID-19 y siento que era más difícil eso que estar lejos”.