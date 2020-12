David Zepeda dice que le fascinan las mujeres

Redacción Entretenimiento

El actor mexicano, David Zepeda que encarnó a varios villanos inolvidables en melodramas como “Sortilegio” y “Soy tu Dueña” se ha visto envuelto en una polémica que ha levantado criticas acerca de su sexualidad.

Zepeda quien colgó un video erótico por error en su cuenta de Instagram a finales del pasado mes de agosto, dijo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que a raíz de la filtración su familia y él sufrieron mucho, además de que no han parado las acusaciones y críticas que lo tachan de homosexual

“Fue un momento muy desagradable y sumamente difícil cuando se filtra el video, tengo sobrinos y hermanos y fue una pesadilla porque si fuera una mujer la gente se habría solidarizado conmigo, pero como soy actor y es hombre, pues la gente piensa que uno sufre de bullying o no le afectan las críticas, pero los mensajes van llegando y si afecta y fueron momentos difíciles”, expresó David Zepeda.

Zepeda aseguro que a él le encantan las mujeres y que no pudieron inventar algo más falso y que si le gustaran los hombres el mismo lo diría sin ningún problema, pero que esta claro de su sexualidad y adora a las féminas.

“Me fascinan las mujeres y no me pudieron levantar un falso más tajante, yo amo las mujeres, pero si me gustaran los hombres lo diría sin ningún problema, pero no nada que ver. Pero también entiendo que estaba en el ojo del huracán y lo más fácil es inventar notas para vender y estoy consciente de este tipo de cosas, pero la gente que está cerca de mí sabe quién soy “, indicó Zepeda

La razón por la cual se molestó el galán de telenovelas es que no soporta las mentiras y si todo lo que dijeron de él habría sido cierto el mismo ya lo confirmaría, pero no es así y eso le molestó mucho

“Me moría de risa con todo eso, pero me molestaba porque soy alguien muy honesto y odio las mentiras y si fuera cierto yo habría sido el primero que lo digo. Pero este negocio es así y no puedes enojarte por cada cosa que inventan”, explicó Zepeda.