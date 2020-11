A 15 años de que René Pérez y Eduardo Cabra se atrevieran a marcar una curva en la música urbana

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, quien se dio a conocer bajo el sobrenombre “Residente”, celebró los 15 años de la salida de su primer álbum, con el que se dieron a conocer al nivel mundial y también se desprendieron sus primeros éxitos como “Atrévete”, “Suave”, “Jirafa” ,entre otros que le dieron la vuelta al mundo.

René posteó un audio en su cuenta de Instagram donde habla acerca de los éxitos cosechados gracias a “Calle 13”, y lo agradecido que está con sus fanáticos por el amor y el apoyo, a pesar de que ha tenido sus momentos rudos en la vida.

“Hoy se cumplen 15 años de este disco, recuerdo que queríamos cambiar el mundo con el arte y firmamos con White Lion, la única disquera que no tenía miedo de lanzar algo distinto. Ningún artista nuevo sacaba discos en solitario, porque en aquellos tiempos había que salir en otros discos con otros artistas para tener posibilidad, pero yo no quería salir en los discos de otros porque sentía que lo nuestro iba por otro camino”, expresó Rene a través del audio.

René indicó que solo una pequeña cantidad de personas creyeron en ellos y que su productor le dio tanta libertad que hicieron lo que le dio la gana, tomando a la industria musical por sorpresa, sacando una canción comercial pero distinta a todo lo que se había escuchado.

“Sacamos una canción comercial, pero distinta que fue el éxito ´Se vale To´ y luego le dimos con todo a nuestro gobierno con el tema ´Querido FBI´, ese balance me definió como artista, rapear sobre todo lo que me afectaba y quería ser honesto con lo que sentía aunque me costará mi carrera”, indicó Residente en su cuenta de Instagram.

Aportes de Visitante

La fusión musical a cargo de “Visitante”, Eduardo Cabra Martinez, quien se encargó de darle un ritmo único, lo que les abrió camino en el mundo de la música y el rap.

“Mis gustos musicales y mis letras dispararon el proyecto hacia arriba, utilizamos el humor negro para contar las cosas feas de la vida que escondemos en el closet, pero también nos enamoramos todos los días con la Jirafa. Nuestros videos eran distintos porque en vez de usar lujos y pirotecnia intentábamos contar historias porque sentíamos que contar historias era más importante que nosotros mismos, por eso nunca pusimos una foto nuestra en la portada de nuestros discos”, expresó René.

A pesar de todo el éxito y los Grammys ganados, Residente se ganó algunos enemigos que hicieron que lo vetaran de la radio en Puerto Rico, debido a sus letras en contra del sistema y sus protestas políticas a través de la música.

“Por decir todo lo que pensaba políticamente renuncié a la payola dentro del circuito radial y por decir todo lo que no me parecía correcto dejaron de sonar nuestras canciones en la radio, pero eso no evitó que de boca en boca se escuchara nuestra música, por eso en nuestro primer disco ya teníamos un hit mundial sin sonar en la radio: ´Atréteve´”, explicó Rene en el audio.

Residente en ese momento sintió que era necesario que la gente escuchara su música, así que empezaron a hacer giras, por lo que su promoción fue un plan de forma artesanal y sus relacionistas fueron los fanáticos.

“En mi vida pensé que el chamaquito que trabajaba en la juguetería, al lado del Caserio, en canales acomodando las Barbie en la góndola C, terminaría escribiendo frases que los presidentes usarían para finalizar sus discursos y claro, nunca les di permiso para hacerlo, pero la música que hago luego de hacerla ya no es mía”, manifestó el cantante

Residente agregó que sus fanáticos le enseñaron muchas cosas entre ellas a como ver el mundo de manera distinta.

“Ustedes me enseñaron a ver el mundo desde distintas perspectivas y gracias a ustedes sé cómo se siente ganar nueve Grammys en una noche o que te disparen en un concierto por defender el derecho Humano, aprendí a conocer al amor de mi vida en una gira, a llegar tarde a llegar temprano, a emborracharme en un país que no conozco, a perder el tren a invertirlo todo y perderlo todo, a sentir orgullo cada vez que un estudiante me enseñaba su tesis doctoral sobre mis letras”, expresó acerca de sus fanáticos el cantante.

René aseguró que estando al lado de sus fanáticos había vivido de todo, momentos difíciles y de gloria que han llenado la vida del cantante, para finalizar su audio, el rapero le agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo que le han dado y que gracias a ellos le cambiaron la vida.

“Si piensan que con todo esto estoy fronteando, estoy fronteando pero lo hago desde el lugar del aprecio a todo lo que he aprendido gracias a ustedes y aunque mi vida cambio gracias a ustedes, sigo siendo yo, así que cuando me vean por la calle me dicen Rene, así como si fuéramos panas desde hace 15 años”, finalizo el rapero.

El post en su cuenta de Instagram tiene siete mil cometarios y algunos de sus colegas y demás famoso de la industria musical han ido a comentarle en el post al igual que sus fanáticos.