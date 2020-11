¿J Balvin y su novia están esperando un hijo?

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante colombiano J Balvin y su novia la modelo argentina Valentina Ferrer podrían estar esperando su primer hijo, según confirmaron fuentes cercanas a la pareja al programa “Lo sé todo”.

De acuerdo a los presentadores del programa colombiano, personas cercanas a la familia y al cantante confirmaron al programa que Ferrer sí está embarazada y tanto el intérprete como su familia están muy felices.

Para dar a conocer la noticia recordaron que hace dos meses, en una entrevista con el padre del artista, este afirmó que sería muy feliz si Balvin le daba nietos, que él tenía una sola nieta y que quisiera que la familia creciera. Un deseo que al parecer se hizo realidad.

Hasta el momento ni el cantante ni su novia han confirmado la noticia.

Se recuerda que el intérprete de “Rojo” y la modelo han estado viviendo juntos durante toda la pandemia.

Problemas de salud mental

Hace unas semanas el ganador de ‘Mejor álbum urbano’ de los Latin Grammy por su disco llamado “Colores” confesó que de nuevo sufre problemas de depresión y ansiedad, algo que lo mantuvo fuera de las redes, a pesar de que al artista le encanta interactuar con sus fanáticos.

“Saludo mi gente un abrazo muy grande, sé que he estado perdido de las redes y como todo ser humano he tenido mis pruebas. Otra vez me tocó la depresión y ansiedad”, dijo Balvin en ese momento a sus 44 millones de seguidores en Instagram.

El intérprete de "Mi gente" también aseguró que es una persona muy sensible y que no le gusta aparentar o fingir acerca de su sentimientos o estados de ánimo.

Anteriormente el colombiano había experimentado estos episodios de sinceridad, pues el año pasado escribió un emotivo Post en su cuenta de Instagram donde habló acerca de la difícil batalla que libró luchando con sus problemas de ansiedad e instó al público a buscar ayuda.

J Balvin ha sido muy sincero con los episodios de depresión y ansiedad que ha sufrido en diversas ocasiones; asegura que no son producto de la fama. Además, ha mencionado que ha estado luchando con ellos desde hace tiempo y para controlarlos usa medicamentos y recibe ayuda profesional. También ha confesado que quiere apoyar a otras personas que sufren lo mismo; por ello, habla abiertamente sobre estos padecimientos.