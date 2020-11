Ricardo Montaner le ve el lado positivo a la pandemia

Pachico Tejada

Santo Domingo

Al cantante y compositor Ricardo Montaner (Valentín Alsina, Argentina, 1957) la pandemia provocada por el coronavirus le ha afectado de múltiples formas. La muerte de gente cercana o la cancelación de conciertos y compromisos artísticos, no han sido suficientes para que su trabajo se detenga.

“A nosotros los músicos nos ha dado la inspiración de seguir adelante, y la música no debe parar de sonar jamás”, ha expresado el intérprete de “Me va a extrañar”.

Con la actitud cercana y el buen humor que le ha caracterizado a través de sus más de cuatro décadas de carrera, el cantante ha conversado la tarde de este martes con periodistas dominicanos, a propósito del concierto que presentará este sábado 28 desde el anfiteatro de Altos de Chavón.

“Vive la experiencia Montaner, Las Canciones que Amo” es el concierto que lo reunirá con sus seguidores de todo el mundo en este show que será en streaming.

Montaner, quien declaró que tuvo que cancelar 16 presentaciones en Estados Unidos y en América Latina otras 45, tomó este tiempo de recogimiento aprovechó para escribir y producir su próximo disco, que espera publicar en febrero próximo. El primer sencillo de este disco será lanzado el 23 de diciembre.

Pero las cosas buenas que ha destacado Montaner no se detienen ahí, ya que mientras volaba de Miami a Santo Domingo para la rueda de prensa, celebrada en el salón Churchill del hotel Intercontinental, se enteró de que su yerno, Camilo, ha recibido una nominación al Grammy, en la categoría Best Latin Pop or Urban Album, por su disco debut, “Por primera vez”.

Resaltó además, que sus dos hijos, Mau & Ricky, han publicado su nueva producción discográfica, gestada también durante la pandemia, y que su hija, Eva Luna también está preparando un álbum musical al tiempo que se encuentra grabando la nueva temporada de “Club 57”, producida por Nickelodeon desde Bogotá, Colombia.