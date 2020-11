Frank Reyes: “He sabido invertir”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

A diferencia de otros artistas, Frank Reyes no tiene pla­neado morir en el escenario. Aunque su pasión es la música y el gé­nero de la bachata corre por sus venas como la misma sangre, el artista dominica­no tiene planes para su fu­turo y no incluye la música.

Con 29 años de carrera “El Príncipe de la Bachata” ha sabido invertir sus millo­nes en dos industrias: la del alcohol (Ron Isla) y la cons­trucción (JF Construccio­nes), empresas de las que ya puede vivir como un ver­dadero príncipe.

“Amo la música y agra­dezco a Dios que me dio el talento, a mi público y a to­dos los medios por el apoyo que me han brindado, que han hecho suyas mis can­ciones y que hicieron de mi carrera un verdadero éxi­to”, afirma al conversar con LISTÍN DIARIO.

Luego confiesa: “Aunque la música me lo ha dado to­do, también me ha robado mucho tiempo, tiempo que he perdido de mi familia, y ahora que puedo económi­camente me gustaría disfru­tar más de mi familia y de los míos”.

Contrario a otros cole­gas, no se desubicó en la vi­da: “He sabido invertir bien mi dinero y el día que desee puedo retirarme a descan­sar”.

Conciertos

El artista, que ha marca­do hitos dentro del géne­ro de la bachata, en cuanto a presentarse en escenarios como Teatro La Fiesta del hotel Jaragua (2002) y el Anfiteatro de Altos de Cha­vón (2006), tiene como un sueño hacer un concierto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Antes, Frank se ha suma­do a llevar alegría a sus se­guidores y este jueves 26 y el sábado 28 la presenta­ción de su concierto strea­ming desde el anfiteatro Acora Cap Cana, “Frank Re­yes en concierto para todo el mundo”, en una produc­ción de Víctor Dumé.

“El jueves 26 nos hemos concentrado en el mercado de Estados Unidos como ce­lebración el Día de Acción de Gracias, a las 9:30 de la noche para República Do­minicana y América Latina y el Este de Estados Unidos y 6:00 de la tarde para Esta­dos Unidos Pacífico.

También podrá ser dis­frutado el sábado 28, a las 8:30 de la noche, en Euro­pa México, Colombia y Perú y a las 9:30 de la noche en República Dominicana.

Los conciertos son a tra­vés de la plataforma Futurestream.tv/Frankreyes.

“Hemos decididos hacer dos fechas porque yo soy un artista muy internacio­nal y tengo público en to­das partes del mundo, y por razones de horarios esta­remos ofreciendo los con­ciertos en diferentes horas”, justificó.

Los shows, que tendrán como invitado a Rafa Ro­sario y otras sorpresas, se­rán a beneficio de la recons­trucción de la escuela del Bambú de Tenares, lugar en donde nació. “Estamos ha­ciendo esto porque el pasa­do gobierno no le invirtió a esa escuela ni 200 mil pe­sos”.

“No somos competencia”

Este jueves Frank tie­ne de competencia a John­ny Ventura, quien también presentará su primer con­cierto virtual y el sábado a Ricardo Montaner, que es­te sábado estará cantando, en vivo, desde el anfiteatro Altos de Chavón, en La Ro­mana.

Sobre competir con dos colosos con el merengue y la balada romántica, Frank dice estar seguro de que ha­brá público para todos los conciertos.

“Primero ninguno de los tres somos competen­cia porque cada quien tiene sus seguidores, que viven y disfrutan la música que ha­cemos. Además la diversi­dad del público es tan gran­de a nivel mundial, que tres conciertos desde República Dominicana es muy poco para la demanda que tene­mos”, expuso el intérprete de “Princesa”.

Es más Frank hizo un lla­mado al presidente de la República, Luis Abinader, para que el Estado patroci­ne el 50 por ciento del costo de los conciertos virtuales, y, así, incentivar a los ar­tistas “para que se animen a hacer sus presentaciones y darle la oportunidad a los músicos, al menos, que ten­gan una entrada económi­ca”.

En la pandemia

La crisis que generó el Co­vid-19 en especial a la cla­se artística local, la empre­sa que maneja la carrera de Frank Reyes, decidió liqui­dar a todos los músicos de la orquesta y le ofreció un préstamo para alivianar el peso de no producir dinero.

Frank lamentó que sus músicos no calificaron pa­ra ser beneficiados por los programas de ayuda que ha ofrecido el Estado durante los meses de pandemia.

SEPA MÁS

Con Dianabel Gómez.

Este 25 de noviem­bre Frank lanzará el vi­deoclip de su nueva ba­chata “Hojas al viento” junto a la presentado­ra de televisión Diana­bel Gómez. El tema esta­rá incluido en su nueva producción “Aventure­ro”, la número 18 y que dará a conocer en el 2021. De este disco tam­bién ya se escucha la ba­chata “Decidí”.

Carrera.

En el 2019 el artista lan­zó al mercado una pro­ducción a ritmo de me­rengue junto a Rafa Ro­sario, Toño Rosario, Wason Brazobán y Bon­ny Cepeda, entre otros. “Lamentablemente la promoción de este ál­bum se vio afectada por la pandemia, pero fue un aporte a nuestro rit­mo, un disco que se hizo con altos estándares”.