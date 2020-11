J Balvin presenta nuevos colores en su imagen

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

J Balvin sigue en modo colores. El exponente urbano dejó este sábado a sus seguidores con la boca abierta al presentar el cambio de look, dedicado nada menos que a su ex.

El cantante, que está en una etapa de más cambios personales que físicos, desde que asumió que padece depresión y ansiedad, compartió las imágenes con su público, resaltó el portal Vocescriticas.com.

En las fotografías más recientes del cantante de ‘Rojo’ se lo puede ver luciendo el pelo mucho más largo de lo normal, bien al estilo antiguo y hasta con flequillo de costado. El largo es tal que puede recogerlo detrás de sus orejas y el rubio se adueña de cada centímetro, agrega.

"Un tipo serio José, tal cual como me quería ver mi ex ex ex ex suegra con este flow", escribió sobre la imagen con caritas de risa.

De inmediato llegaron cientos de comentarios que en la tarde del sábado sumaban más de 7,600.

El exponente urbano colombiano suele cambiar de look. Sin miedo a lo que puedan decir, J Balvin sigue demostrando cuán seguro se siente de sí mismo al probar diferentes estilos, como llevar su pelo neón, multicolor, presumir un estilo de rayas negras alusivo a un tigre o el que acaba de estrenar.

La noche del jueves, José Álvaro Osorio Balvín, su verdadero nombre, ganó el premio a mejor álbum de música urbana por su disco “Colores” en la entrega de los Latin Grammy 2020, arrebatando el premio a Bad Bunny que, durante los últimos años se ha consolidado como uno de los músicos más populares de Latinoamérica. Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar con memes, humor, sarcasmo e inclusive indignación a la decisión de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.