Clarissa Molina confiesa que todavía su familia no conoce a su novio

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La conductora dominicana Clarissa Molina ha mantenido su vida amorosa lejos del ojo público, tanto que todavía ni su familia conoce al hombre que le robó el corazón. La modelo contó que será el año que viene cuando sus seres queridos conozcan a su novio porque planea irse a Nueva York a pasar la Navidad sin él.

En entrevista con Mezcal TV, la reportera de “El gordo y la flaca” dijo que pasará la Navidad y Año Nuevo junto a su familia en Nueva York porque los extraña mucho.

Al cuestionársele sobre si su novio la acompañará, la comunicadora contestó: “No lo sé, no he hablado de eso, fíjate. No se ha dado la oportunidad (de que se conozcan), ¡en su momento vendrá, tú sabes cómo es!”.

La presentadora, quien estará a cargo de entrevistar a los cantantes que pasen por el Latin Grammy a través de la edición de El Break de las 7 (Univision) este jueves, indicó en el momento de la entrevista que se encontraba acompañada por su novio.

“Anda por aquí detrás de cámaras, fue él el que me puso la cámara, ¡jajaja! No mentira, anda por aquí, anda trabajando, anda haciendo sus propias cosas, eso es lo bueno. Cuando uno está conociendo a alguien o saliendo con alguien, que cada uno tenga su propia edición, sus trabajos”, expresó.

Aunque es poco lo que ha contado sobre su novio, se sabe que no pertenece del medio artístico y es como ella siempre lo había pedido.

“Es de buen corazón, humilde, es trabajador, tiene visión, tiene mucha visión y muy trabajador y le gusta estar con su familia; o sea, es muy familiar y es algo que a mí también me gusta estar, así que ya por ahí ya uno va mirando ¡ah, él es muy parecido a mí! él es así y así”. Pero sí, esas tres cualidades que yo quería: trabajador, humilde y familiar”, dijo Molina hace unos meses.