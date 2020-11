Kate del Castillo revela su primer esposo era llorón y le hizo vivir un infierno

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

La actriz mexicana Kate del Castillo, conocida por sus papeles en “La Reina del sur” y “La Mentira”, reveló en el "Red Table Talk Show" de las Estefan, que su primer marido le hizo pasar un infierno.

Kate fue la invitada en el show streaming de Gloria, Lili y Emily Estefan, donde hablaron de varios temas, entre ellos "el infierno que le hizo vivir" el ex futbolista mexicano Luis García Postigo, quien fue su primer marido.

“Era muy gracioso, fascinante, encantador y luego se transformaba, lloraba hasta cansarse. Entonces me abrazaba y se ponía de rodillas pidiéndome perdón y decía que necesitaba ayuda”, manifestó Kate rememorando cómo fue su primer matrimonio.

La intérprete de la “Reina del Sur” confesó que para ese entonces ella se sentía bastante enamorada y quería que su matrimonio tuviera éxito, además de que se había dado cuenta de los problemas que tenia el futbolista desde que estaban en su luna de miel.

“Yo estaba tan enamorada, quería que las cosas funcionaran con todas las ganas del mundo. Yo lo supe desde que estábamos en nuestra luna de miel, porque me salía a otro lugar a llorar”, explicó la actriz.

Según Kate, ella tenía tanto miedo de él que fingía estar dormida cuando él llegaba a la casa, pero al escuchar el sonido de las llaves y los pasos de él su corazón no paraba de latir a un ritmo acelerado.

En más de una ocasión Kate ha revelado que su marido abusaba de ella y que Luis García Postigo la rompió y acabó con su autoestima.

La pareja fue vista por primera vez en la presentación de la telenovela "Ramona", en 1999. Luis García Postigo aún estaba casado con Lorenza Hegewish. Se divorciaron dos años después y el 2 de febrero de 2001 contrajo matrimonio con del Castillo.

La actriz mexicana también reveló que en el fondo de su cabeza había una señal que le advertía que ese hombre no era lo que ella realmente creía que era.

“Este hombre me rompió, yo pensé que tenía un autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela”, explicó Castillo.

La actriz aseguró que desde que iniciaba el día, García Postigo la despertaba con un vendaval de insultos, bullying, que cada dia iban terminado con su confianza.

“Desde que me levantaba me decía ´Oh Dios mío, te levantaste más fea que ayer´ y luego se echaba a reír, pero esas pequeñas cosas te llevan a romperte todos los días. Él se comportaba como un arrogante y despectivo conmigo, porque era una estrella, pero yo también lo era y eso no le gustaba”, manifestó la exitosa actriz.

Las cosas empeoraron cuando ya no solo era violencia verbal, sino que pasaron a agresiones físicas, pues el jugador la golpeaba y pateaba e intentó estrangular muchas veces.

“Había momentos en los que no podía salir con mis amigos, ver a mis padres, estaba prácticamente secuestrada y eso solo fue un año y medio que se sintieron como 10 años a lado de este tipo”, manifestó Kate al borde de las lágrimas.