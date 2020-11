El Pachá se rinde homenaje en Color Visión y dice perdió su familia “con este pueblo tan malo”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El presentador de Pégate y Gana con el Pachá, Frederick Martínez se auto homenajeó en la despedida de su programa por Color Visión, por su trayectoria de 9 años en el canal y por sus 30 años de carrera.

‘’Hoy yo me quiero reconocer por haber luchado durante nueve años, por invertir dos millones de dólares, y perder mi familia con este pueblo tan malo, ingrato, dejando de dormir, durmiendo en alfombras…’’, dijo.

El Pachá se definió como “una estrella por siempre”, merecedor y digno talento dominicano.

‘’Hoy me voy a reconocer una medalla de estrella por siempre, y por la celebración de mis 30 años de carrera yo me voy a entregar una estrella porque me lo merezco’’, expresó.

Reconoció su responsabilidad y compromiso durante su periodo en el canal, donde nunca dejó de asistir a cada programa a pesar de viajes y más trabajos.

‘’Nunca falté en 9 años a Pégate y Gana con el Pachá, viajaba fines de semana de New York a Dominicana y de República Dominica a New York. Nunca falté en 9 años’’, expresó.

Luego de un audiovisual que contaba la historia de su carrera, el conductor terminó por recibir un premio, donde satisfactoriamente y con ‘’lágrimas’’ recibió en agradecimiento.

El Comunicador informó que debido al inicio escolar virtual el cual se va a transmitir por varios canales locales, uno de ellos Color Visión, se le hizo una reducción de horario al programa sabatino, razón por la que se muda de casa.

A partir del próximo 14 de noviembre el espacio televisivo se transmitirá por el canal 2 en el mismo horario de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde.