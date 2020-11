J Balvin anda en rojo: "Otra vez me tocó la depresión y ansiedad”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El cantante colombiano JBalvin sorprendió al confesar que de nuevo sufre problemas de depresión y ansiedad, algo que lo han mantenido fuera de las redes, a pesar de que al artista le encanta interactuar con sus fanáticos.

“Saludo mi gente un abrazo muy grande, sé que he estado perdido de las redes y como todo ser humano he tenido mis pruebas. Otra vez me tocó la depresión y ansiedad”, dijo Balvin a sus 44 millones de seguidores en Instagram.

El intérprete de "Colores" también aseguró que es una persona muy sensible y que no le gusta aparentar o fingir acerca de su sentimientos o estados de ánimo.

“No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo que todo está bien mostrando la felicidad todo está perfecto, porque yo soy un ser humano frágil y muy vulnerable quizá más sensible que muchos de ustedes”, continuó el cantante.

Balvin agradeció a todos sus seguidores por seguir conectados a él y que desde que pase toda la turbulencia el cantante estará de regreso haciendo chistes con sus fanáticos, Balvin se despidió de su fanáticos con frases de amor y besos.

+ Antecedentes

Anteriormente el colombiano había experimentado estos episodios de sinceridad, pues el año pasado escribió un emotivo Post en su cuenta de Instagram donde habló acerca de la difícil batalla que libró luchando con sus problemas de ansiedad e instó al público a buscar ayuda.

J Balvin ha sido muy sincero con los episodios de depresión y ansiedad que ha sufrido en diversas ocasiones; asegura que no son producto de la fama. Además, ha mencionado que ha estado luchando con ellos desde hace tiempo y para controlarlos usa medicamentos y recibe ayuda profesional. También ha confesado que quiere apoyar a otras personas que sufren lo mismo; por ello, habla abiertamente sobre estos padecimientos.

Los fanáticos deberán esperar a que el cantante se recupere; mientras tanto, lanzó el video del tema "La luz" que grabó en colaboración con Sech.

A pesar de sus problemas, el reguetonero no deja de trabajar y es que el pasado fin de semana ofreció un concierto espectacular a través del video Juego online Fornite, presentación que todos gozaron al máximo.