Alicia Machado y Ricardo Arjona: ¿tuvieron una relación extramarital?

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La exMiss Universo Alicia Machado hizo que los rumores que corrieron hace unos años y resurgieron a principios de año, vuelvan a ser tendencia tras revelar que el artista Ricardo Arjona intentó llevarla a la cama estando casado.

“¿Qué hombre casado y famoso te ha intentado llevar a la cama?”, fue la pregunta que se le hiciera a la actriz en el programa “Tu Night” a lo que ella sin pelos en la lengua respondió diciendo: “La verdad, te soy honesta… Ricardo Arjona”.

Ante esta respuesta, Lupillo Rivera y la actriz venezolana Scarlet Ortiz, quienes también participaban en el espacio televisivo, se quedaron atónito y sin poder creerlo. Aunque esta no es la primera vez que se habla de un supuesto romance entre Machado y el cantante guatemalteco.

Precisamente los conductores del programa Chisme No Like confirmaron que los famosos tuvieron una relación de nueve años, supuestamente cuando el intérprete de “Señora de las cuatro décadas” y Jesús es verbo, no sustantivo” aún estaba casado con su exesposa Leslie Torres.

“Ella (Alicia) sostuvo una relación de nueve años estando casado Ricardo Arjona, pero el cantante le decía a ella que supuestamente se estaba divorciando de su mujer. Durante ese tiempo cuando él hizo un videoclip se comenzó a relacionar con otra mujer y después anduvo con otra, que según lo que entiendo es su actual esposa”, aseguró Elisa Beristain, conductora del programa y quien dijo ser amiga de una de las editoras del libro de Alicia, en el cual dirá muchos secretos sobre su vida.

La conductora detalló que el cantante fue “muy mentiroso” con Alicia Machado. “Él es una persona insoportable, siempre da una imagen de bohemio, pero en realidad es algo que no es”, resaltó. Según Beristain, relación entre Alicia y Ricardo habría sido de tanta importante para el cantante le dedicó varias de sus canciones en directo.

Hace años y cuando surgieron estos rumores, Arjona participó en el Festival Viña del Mar y descartó que tuviera una relación amorosa con la actriz venezolana.