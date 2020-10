Sean Connery, el eterno "Agente 007" que se labró una sólida y reconocida carrera en el cine

Redacción de Entretenimiento/EFE

Santo Domingo, RD

Sean Connery, el escocés que dio a James Bond, el agente 007, su primera apariencia, fue culturista antes de actor y con 59 años, en 1989, fue reconocido por la revista People como el hombre vivo más sexy. Diez años más tarde, la misma revista lo nombró el hombre más sexy del siglo. Con su muerte, este sábado, sus huellas quedarán imborrables en el cine.

Thomas Connery, su nombre real, recién había cumplido 90 años el pasado 25 de agosto. Nació en 1930 en Fountainbridge, en la ciudad escocesa de Edimburgo.

Vino al mundo en el seno de una familia trabajadora, en la que su madre, Euphamia C. Maclean, era una empleada de limpieza, y su padre, Joseph Connery, trabajaba en una fábrica y conducía un camión, según datos ofrecidos por el portal IMDb.

De acuerdo con la versión británica del Huffington Post, cuando nació, ante la imposibilidad de comprar una cuna, sus padres hicieron una cama en el cajón inferior del armario.

En la adolescencia, Connery pasó un período de tres años en la Marina Británica, institución que tuvo que abandonar por un problema de salud.

Después de esto iba encadenando trabajos ocasionales y, en sus ratos libres, comenzó a practicar culturismo. Por su físico cuidado, el actor servía de modelo para diferentes fines, como clases de arte o moda.

En 1953, el escocés fue uno de los candidatos en el certamen de Míster Universo. Según la Enciclopedia Británica, esta oportunidad lo guió hacia el teatro, donde actuaba como extra.

En 1954 consiguió un papel en una obra que acabó protagonizando. Su primera oportunidad en el cine fue “Lilacs in the spring”, en el año 1954.

+ EL PRIMER AGENTE 007

A principios de los años sesenta, Connery participó en el casting para el papel de un superagente a las órdenes del servicio secreto de inteligencia del Reino Unido.

Se trataba de la adaptación cinematográfica de la novela de espías “Dr. No”, de Ian Fleming. Así fue como Sean Connery fue el primer hombre que le puso cara a Bond, James Bond en el cine.

“Dr. No” fue la primera película de la saga y el tremendo éxito que cosechó la cinta hizo que pronto se embarcaran en la producción de otros títulos.

Así, Sean Connery repitió como 007 en “From Russia with love”, en 1963; en “Gold Finger”, en 1964; en “Thunderball”, en 1965 y también en “You only live twice”, en 1967.

Tras este último título llegó “On her majesty’s secret service”, en 1969, en el que Connery no participó.

Sin embargo, volvió a enfundarse el traje de agente secreto en “Diamonds are forever”, en 1971.

En 1983, Connery regresó al papel de 007 en “Never say never again”, basada en la novela “Thunderball”, producida por una productora independiente y no por Eon Productions, como las demás, y referida como “no oficial”.

Al actor escocés le sucedieron otros actores en el papel, como Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y, más recientemente, Daniel Craig.

Siempre se habla de quién será el próximo James Bond, un personaje para el que suenan nombres como Tom Hardy, Idris Elba o Richard Madden, pero el primero, siempre, será Connery, lo que le otorga la categoría de eterno.

A pesar del gran éxito que cosechó con estas películas, Connery no quería verse reducido a un único papel y aceptó retos diversos.

+ EL ICÓNICO PADRE DE INDIANA JONES.

En 1964 se puso en manos de Alfred Hitchcock en “Marnie” y cosechó reconocimiento con sus interpretaciones en “The man who would be King”, en 1975 o por “The hunt for red october”, en 1990, entre otros.

Otra de las producciones por la que Connery será recordado eternamente fue, sin duda, por el filme de producción alemana “Der Name der Rose (Le nom de la rose)”, en 1986, por el que cosechó el premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) como mejor actor.

Por su papel en “The Untochables”, una película de Brian de Palma de 1987, ganó su único Óscar, como mejor actor de reparto.

Otra intervención magnífica del gran actor escocés fue la que proporcionó haciendo de padre del intrépido Indiana Jones en el mítico filme de Steven Spielberg “Indiana Jones and the Last Crusade”, en 1989, por el que estuvo nominado al Globo de Oro como mejor actor de reparto.

Su última película de ficción fue “The league of extraordinary gentlemen”, de 2003, que recibió muchísimas críticas de expertos y público.

También Connery mostró su descontento con la cinta. En 2012 prestó su voz para la película de animación “Sir Billi”.

En el terreno personal, Connery se casó con la también actriz Diane Cilento en 1962. De esa unión nació, un año más tarde, su único hijo biológico, Jason Connery.

En 1971 se separaron y unos años más tarde obtuvieron el divorcio. En 1975 contrajo nuevas nupcias con Micheline Roquebrune, con quien continuó hasta la hora de su muerte.