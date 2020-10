"Hello": ella es la nueva Adele

Redacción de Entretenimiento

Adele acaba de estrenar una nueva imagen que dejó a muchos "con la boca abierta". El emblemático programa "Saturday Night Live" le ofreció a la cantante británica reaparecer en televisión, mostrando por primera vez su nuevo físico en la pantalla chica.

La cantante será protagonista como presentadora de 'Saturday Night Live', reapareciendo en televisión, ya que desde 2016 no se le veía en ningún programa de televisión.

En la promoción de "The Saturday Live", que se transmite por el canal ABC en Estados Unidos, la británica aparece en su debut como host con su nueva figura y practicando un nuevo acento. La acompañan la cantante H.E.R. y la actriz Kate McKinnon.

Adele, de 32 años, se ha tomado muy en serio su último año para encontrarse de mejor manera físicamente y ya no es ninguna evidencia que ha perdido unas 100 libras (45 kilos), mostrando una imagen realmente diferente a la que mostró cuando dio el salto al estrellato musical.

En la promoción que pasa "The Saturday Live" se le ve cómoda en ese papel. Sin embargo, no queda claro si también tendrá un número musical junto a H.E.R., quien va a presentar "Damage", su más reciente sencillo.

"Hola, soy Adele y soy la presentadora de Saturday Night Live esta semana con H.E.R. como invitada musical", expresa ella en el video promocional. Mientras, McKinnon pregunta: "Esperá, ¿H.E.R. o ella?". A lo que la presentadora sugiere que podría ser McKinnon la que cante. "O quizá sea yo", finaliza la británica dándole esperanzas a sus seguidores de verla otra vez en acción.

En mayo pasado, la intérprete de "Hello" y "Rolling in the Deep" reapareció en redes sociales para agradecer los mensajes de cumpleaños recibidos al cumplir 32 años y en la fotografía que colgó se le ve detrás de una gran corona floral y ataviada con un vestido corto de color negro y mangas abullonadas, tras desvelar a finales del año pasado que había estado siguiendo una dieta basada en comida saludable y ejercicio que le había ayudado a perder varios kilos.