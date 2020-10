A un año de la denuncia, Blake Jenner, actor de “Glee”, reconoce haber golpeado a su exesposa

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

En noviembre del 2019 se hizo público un polémico video donde Melisa Benoist revelaba que había sufrido abuso doméstico, aunque nunca confesó el nombre del culpable. Ahora casi un año después Blake Jenner, actor de “Glee”, reconoció haber maltratado física y psicológicamente a su exesposa y le pidió disculpas.

Mediante un comunicado de seis paginas publicado en su cuenta de Instagram el artista hace referencia a “una situación personal” que se hizo pública a finales de 2019.

"A lo largo de ese tiempo, reflexioné sobre un período de mi vida que anteriormente había mantenido en la oscuridad por vergüenza y miedo, pero sé que esto es algo que debe abordarse, no solo en público, sino también en privado, con la persona directamente afectada y conmigo mismo", comienza la carta de Jenner, en la que asume la "total responsabilidad" de lo ocurrido y se refiere a los momentos de celos que se dieron entre él y la que por entonces era su pareja.

Jenner hizo mencionó la lesión que le habría provocado a su expareja al golpearla con un teléfono.

“Mi entonces compañera gritó de angustia, su ojo se cerró inmediatamente por la hinchazón del impacto del teléfono. Es un momento del que me arrepentiré por el resto de mi vida. Ella se sentó allí llorando y solo puedo imaginar el dolor, el miedo y la vergüenza que debe haber sentido en ese momento. Si pudiera hacer algo para recuperarla, lo haría”, contó.

El actor que le dio vida a Ryder Lynn en la famosa comedia, aceptó haber tenido una relación codependiente y que ambos formaron parte de la toxica y violenta convivencia.

“Sin eximirme de responsabilidad alguna, es importante entender que hubo abuso mental, emocional y físico infligido por ambos extremos”, expresó.

Explicó que su exmujer lo “aisló” de sus seres queridos, además de agresiones físicas que tuvo que ocultar. “Me arañaron. Me abofetearon. Me dieron un puñetazo en la cara, lo que provocó que me llevaran al hospital para tratarme la nariz rota. (...) Yo también he tenido que ocultar e inventar mentiras sobre muchas lesiones visibles que he sufrido a lo largo de la relación”.

También admitió que desde hace tiempo recibe ayuda para poder descubrir la raíz de su comportamiento. “Me di cuenta de que gran parte se debía a este falso sentido de masculinidad que sentía la necesidad de mantener. (...) Había vivido gran parte de mi vida en el secreto y la supresión debido a las falsas ideas de hombría que se me inculcaron desde el nacimiento”.

“La disculpa más importante - entonces y ahora- se extiende a mi antigua compañera. Lo siento. (...) Nunca volveré a cometer los mismos errores, nunca más. Nunca dejaré de hacer el trabajo necesario para mejorar en todas las áreas de mi vida. Te deseo a vos y tu familia nada más que buena salud, alegría y amor”, terminaba poniendo en su escrito.

Aunque el actor tampoco dio nombre, todo coincide con el episodio narrado por la protagonista de la serie “SuperGirl”.

La pareja tuvo un intenso matrimonio de 2015 a 2017 y hace casi un año Melissa se animó publicar en las redes, dio detalles escalofriantes sobre los momentos vividos. “Aprendí lo que se siente al ser inmovilizada y abofeteada repetidamente, golpeada con tanta fuerza que sentí que me quedaba sin aire, arrastrada por el pelo por el suelo, golpeada en la cabeza, pellizcada hasta que se me rompía la piel, estrellada contra la pared, ahogada”, dijo en ese momento.