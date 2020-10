Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo; deberá seguir pagando manutención

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras más de tres años de una batalla legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por su hijo, Matías, el actor perdió la patria potestad y la actriz se queda con todos los derechos para decidir sobre la vida del pequeño. Sin embargo, Gil tendrá que dar el 20 por ciento de sus ingresos para la manutención.

La noticia la dio a conocer Tanya Charry en el programa “El gordo y la flaca”, la periodista informó que un juez de la Ciudad de México dictaminó que de Sousa es la única responsable para velar por el bienestar del niño.

“Legalmente Julián Gil no tendrá acceso a su hijo, no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones sobre él: ni de escuela, educación, médico, país en donde viva y mucho menos a dónde (el niño) pueda viajar”, dijo la reportera.

Aunque Gil no puede tomar ninguna decisión sobre su hijo, deberá seguir pagando manutención que corresponde al 20 por ciento de todos sus ingresos.

También se dijo que el tema del pasaporte quedaría finiquitado, pues la intérprete de nacionalidad venezolana podrá tramitarlo libremente sin necesitar del consentimiento de su ex pareja.

De acuerdo al programa, el actor únicamente podrá ver a su hijo siempre y cuando su famosa madre lo permita “en un acto de buena fe”, y que será hasta que Matías cumpla 18 años cuando pueda reencontrarse a plenitud con su padre.

Alberto Navarro, publicista de Gil, confirmó la información a la revista People en Español: “Lamentablemente es cierta esa noticia. La mamá de Matías privó al padre de su hijo”, dijo Navarro. “Le quitaron a Julián la patria potestad. Lamentablemente Julián no tiene ningún derecho sobre su hijo”.

Por su parte el publicista de la actriz venezolana, dijo que hasta el momento no hay una notificación oficial sobre la patria potestad de Matías. “No tenemos conocimiento de ninguna noticia referente a ese proceso legal”, dijo Alberto Gómez a People en español. “[Solo] que sigue en revisión”.

Julián se encuentra en Turquía disfrutando unas románticas vacaciones con su novia Valeria Marín.

Gil y Sousa se han enfrentado en los tribunales durante más de tres años. Fue en junio que salió a la luz que Marjorie presentó una demanda en México contra su expareja exigiendo la patria potestad de su hijo, Matías, de 3 años.

En documentos obtenidos por People en Español, la actriz venezolana pidió que se le entregara la carta rogatoria a Gil en la dirección de la cadena Univisión, en el sur de la Florida, porque aseguraba desconocer la dirección actual del padre de su hijo, que vive en Miami.

"Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Pero, como madre, estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo, Matías", dijo entonces Marjorie.

Mientras que Gil calificó la acción como algo injusto. “No puedo entender la desfachatez, el descaro, la falta de moral, la falta de amor hacia Matías", expuso.

El actor señaló que el proceso para quitarle la patria potestad en realidad fue iniciado desde septiembre de 2019, y que Marjorie y sus abogados no hicieron sino "disfrazar" el comunicado, en lugar de decir abiertamente que buscan quitarle la custodia del menor.