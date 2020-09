Irina Baeva reacciona de mala manera cuando un reportero la persigue

Redacción Digital

La modelo y actual pareja del actor Gabriel Soto denuncio a un reportero que no dejaba de seguirla mientras hacía ejercicio en Central Park, la celebridad subió varias historias a su cuenta oficial de Instagram explicando el incidente.

Baeva tuvo que distanciarse de su pareja para empezar sus clases de actuación en Nueva York, mientras que Gabriel Soto permanece en México enfrascado en varios proyectos, razón por la que tienen a la pareja bajo la lupa y al parecer les está costando mucho mantener la relación a distancia.

Irina estaba haciendo ejercicio en el Central Park cuando se topó con un reportero del programa “Suelta la sopa” de la cadena Telemundo, el cual comenzó a seguirla para tratar de obtener algunas declaraciones de las visitas de Gabriel a la Gran Manzana, lo que molestó a la modelo y provocó que discutieran mientras Irina grababa el incidente.

“Aquí está un reportero de Telemundo y amablemente lo salude y seguí corriendo, entonces noto que empieza a perseguirme y trate de alejarme de correr más rápido, entonces me detuve y le dije que no le daría ningún tipo de delaciones que se fuera”, indicó la celebridad.

Mientras ambos estaban enfrascados en la discusión, dos desconocidos se acercaron a ella preocupados por el bienestar de Baeva y la actriz les explicó que el periodista la estaba siguiendo, por lo que decidieron retener al reportero y llamaron a la policía.

“Vean el escándalo. El señor simplemente no quiere dejarme en paz, me está persiguiendo por todo Central Park. Antes de que Suelta la Sopa lo ponga y haga un escándalo yo se los voy a mostrar aquí en mis Insta-stories. De verdad, qué coraje que simplemente no puedo estar aquí tranquila haciendo ejercicio” indicó Irina a través de sus historias de Instagram.

Luego de que los agentes policiales llegaran al lugar, el periodista le pidió disculpas pero Irina siguió molesta. Unas horas después subió otro video explicando la situación y dijo que fue un error de ella compartir su ubicación en vivo.

“Fue un gran error de mi parte compartir con ustedes lo feliz que estoy en Nueva York, un gran error compartirlo en tiempo real por cuestión de seguridad y paparazzis pero ya lo aprendí y no lo volveré a hacer”, manifestó la actriz a través de su Instagram.