Batman Day: Spotify crea la lista de reproducción perfecta para celebrar el Día de Batman

Como cada año, los fans de DC celebran el Batman Day, el día del año en el que se celebran los logros y la popularidad de Bruce Wayne desde que se creó hace más de 80 años. Y para deleite del fandom, Spotify ha creado este año una lista de reproducción con las melodías más representativas del Caballero Oscuro en cine y televisión.

Disponible desde el pasado lunes 16 de septiembre, la lista de éxitos lleva por nombre 'Drive with Batman' (Conduce con Batman) y tiene una duración total de 6 horas y 54 minutos. En ella se incluyen todo tipo de canciones escuchadas tanto en televisión como en películas, entre las que se encuentran el 'Batman Theme' de Danny Elfman y las contribuciones de Hans Zimmer a la trilogía de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, entre otras.

https://twitter.com/DCBatman/status/1305265001012359171?s=20

Take your @waze Drive with Batman experience to the next level with songs inspired by your favorite Caped Crusader. Listen to the @Spotify playlist here: https://t.co/s51PXOJwZO #BatmanDay pic.twitter.com/IGDvHdjjP7