Andújar Music firma a Rochy RD, pero no desamparará a los merengueros

El empresario artístico Máximo Andújar reiteró su compromiso con el merengue y prometió mantener inalterable la contratación de Peña Suazo y su Banda Gorda, Dahian El Apechao y otros merengueros en el extranjero luego de superada la crisis del Covid-19.

“Continúo trabajando el merengue porque lo vivo, tanto así que, si escucho un grupo, aunque no sea de la oficina, si es bueno y tiene concepto se me pone la piel de gallina. También es el legado que mi papá Leo Andújar me dejó en la oficina, él amaba el merengue y lucho bastante por el género”, manifestó Andújar.

Sin embargo, Andújar señala que "actualmente se vive una época donde en el mercado de la música lo que se mantiene prevaleciendo es el género urbano", pero reiteró que su empresa, Andújar Music Group, "es una de las pocas compañías que se mantiene trabajando en países como México y Estados Unidos los exponentes de merengue".

Andújar Music Group, agregó el promotor, "es la única empresa que ha logrado colocar el género merengue desde todo el noreste de Estados Unidos hasta California, posicionándolo en las mejores plataformas de música, sumándole al mismo crecimiento".

Aunque su productora ha trabajado con artistas como Eddy Herrera, Kinito Méndez, Los Hermanos Rosario, entre otros representantes del merengue, Andujar ha ampliados su cartelera expandiéndose al género urbano con la firma de representación artista del exponente Rochy RD

"La empresa siempre ha estado a la vanguardia en todos los géneros teniendo como norte destacar la música latina y ser digno representante de la misma. Bajo su firma por todo USA se encuentran artistas urbanos como Lirico en la Casa, quien en poco tiempo se ha colocado en el gusto popular", destacó Andújar en un comunicado enviado.