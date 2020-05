Nicole Kidman suma su quinto proyecto televisivo con "A Good Marriage"

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

Nicole Kidman continúa involucrada en el negocio televisivo tras el éxito de "Big Little Lies", pues trabajará como productora ejecutiva de una serie de Amazon que adaptará la novela "A Good Marriage", de Kimberly McCreight, informó este lunes la revista especializada Variety.

Se trata del quinto proyecto televisivo en marcha que involucra a Kidman, quien producirá y protagonizará las versiones televisivas de las novelas "Pretty Things", también para Amazon, y "Nine Perfect Strangers", en este caso de Hulu.

En "A Good Marriage", Kidman trabajará como productora ejecutiva de la serie que llevará a la pequeña pantalla la novela homónima, que narra cómo el asesinato de una mujer en un elitista barrio de Nueva York desencadena una investigación sobre los secretos que ocultaba su pareja.

La adaptación del libro es el quinto proyecto televisivo en el que Kidman se involucra después del éxito que ha cosechado con "Big Little Lies", una ficción televisiva de HBO que protagonizó con Meryl Streep y cuyo argumento también se basaba en una novela.

Kidman ganó el Globo de Oro a la mejor actriz protagonista por esta ficción.

Entre sus encargos figura la adaptación para la plataforma Hulu de "Nine Perfect Strangers", una obra de la misma autora que "Big Little Lies", Liane Moriarty.

En segundo lugar, Kidman trabajará con HBO en la adaptación de la novela "You Should Have Known", de Jean Hanff Korelitz, que en televisión se llamará "The Undoing", cuyo estreno está aplazado indefinidamente.

Además, también producirá y protagonizará la novela "Pretty Things", de Janelle Brown, para el catálogo de Amazon Prime Video bajo la dirección de Reed Morano, una de las creadoras de "The Handmaid's Tale"

Finalmente, Kidman es productora ejecutiva de "The Expatriates", una seria dramática de Amazon dirigida por Lulu Wang ("The Farewell") y basada en la novela homónima de Janice Y.K. Lee.