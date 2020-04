Wason Brazobán también da un batazo en los bienes raíces

Luisanna Carrasco

Santo Domingo

Además del canto y la pelota, Wason Brazobán tiene otra pasión en su vida: los bienes raíces, pues es amante de convertir solares baldíos en edificios y espacios habitables.

"Eso de las bienes raíces viene de lo que vi cuando era pequeño", expresó el cantautor a través de un "live" por redes sociales con el periodista deportivo Yancen Pujols.

Sobre el tema abundó: "Yo siempre veía a mis padres trabajar muy duro y me dije que cuando tuviera la oportunidad yo iba a invertir mi dinero en algo que lo hiciera crecer y creo que las bienes raíces son un buen negocio".

Además, se siente un apasionado del área de la construcción: "Tengo una pequeña vena de ingeniero, me gusta la pegadera de blocks y ver como poco a poco algo que para otros era un basurero, yo lo pude convertir en un paraíso".

+ El béisbol, primera pasión

En el conversatorio también habló acerca de su faceta de pelotero. El reconocido baladista dijo que su afición en la vida desde siempre fue el beisbol, deporte que practicaba desde los 8 hasta los 22 años.

"Yo jugaba desde que tenía ocho años y siempre en mi vida lo que más he hecho es jugar pelota, aunque a mi madre no le gustaba la idea porque ella decía que los peloteros eran brutos, pero mi papa siempre me apoyaba", indicó.

Brazobán explicó que para firmarlo tuvo que asistir a muchos programas de preparación para ser pelotero profesional, además de que admiraba mucho a José Vizcaino, por la forma en que jugaba y quería tener el mismo estilo de él.

Wason jugaba en la posición de "shore store" y estuvo en el complejo deportivos en Yamasá.

Luego de muchos programas y esfuerzos los Gigantes de San Francisco lo firmaron, pero una lesión le imposibilitó continuar.

"Luché mucho para que me firmaran porque tenía un brazo promedio y no corría como shore store, pero sabía jugar la pelota y tenía buena mano", comentó.

Cuando lo firmaron, agregó, uno de los técnicos "me dijo que me habían firmado porque mi juego era parecido al de Polanco y recuerdo que el día de la firma yo estaba jugando y me sacaron y me dijeron que venga firmar, wao eso fue increíble".

Al momento de firmarlo el intérprete de "La mujer que a mí me gusta" indicó que le dieron unos 6,500 dólares.

Nunca viajó al extranjero como pelotero, pero sí jugó en las temporadas de verano durante tres años consecutivos.

Después de los primeros años se dio cuenta de que no tenía madera para ser pelotero, pero el equipo sí lo quería para que entrenara a los demás. Sin embargo, Wason ya estaba preparándose para emprender su carrera como cantante, donde finalmente dio su gran batazo.

Según el artista, en ese entonces el dinero devengado en el béisbol lo invirtió en ayudar a sus hermanos y sus padres y comprarse alguna "pinta".

A pesar de su afición por la pelota, la música siempre fue parte de su vida y aunque la gente le decía que cantaba bien él no se lo creía.

Luego se presentó una oportunidad de oro como integrante del grupo Negros, lo cual fue un cambio drástico, ya que él era un joven que venía de ser pelotero y no tenía conocimientos de música.

De repente la mayoría de las canciones del grupo tuvo que hacerlas él, razón por cual considera al a Negros como su gran escuela.

En cuanto a su música e inspiración Wason explicó que cada canción es auténtica y que crea sus letras de sus vivencias y siempre está pensando, ya que es muy creativo.

+ La soledad, su compañera

Brazobán adora la soledad y dijo que le encanta retirarse al mar a pensar o a la montaña para estar en completo silencio. No le gustan los lugares concurridos o con mucho ruido.

También manifestó que lo mejor que se puede hacer con la fama es ignorarla la que puede traer más conflictos que beneficios.

Su canción "Tu ausencia se me nota" es la más personal, ya que la escribió por una vivencia propia cuando le rompieron el corazón.

Asimismo, dijo que es una persona muy tímida y que se ha inventado una novela en Instagram para poder decir lo que siente.

"Yo me he soltado un poco, pero todavía me cuesta decir lo que siento, no soy alguien de mucho hablar, yo escribo más de lo que hablo y por eso me he inventado la novela de Wason y otros temas en Instagram como una forma de expresarme", explicó entre risas.