Actores y directores que conforman la mancuerna perfecta

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo, RD

Puede que sea una buena relación de trabajo la que hace que estos directores y actores vuelvan por más, quizás es romance, o es porque cuando los dos colaboran, la taquilla explota. Aquí hay una lista de colaboradores frecuentes.

Martin Scorsese, Leonardo Dicaprio y Robert De Niro

El director Martin Scorsese y Robert De Niro han hecho ocho películas juntos desde que fueron presentados por el escritor / director Brian De Palma en los años 70. Durante sus tres colaboraciones en esa década, el dúo estaba interesado en experimentar con la improvisación y profundizar en el lado oscuro de la psique masculina . Se ha dicho que esas características alimentaron su pasión por el oficio y los mantuvieron juntos.

Scorsese ha estado construyendo una relación de trabajo similar con Leonardo DiCaprio; De Niro fue quien presentó a los dos. "Deberías trabajar con él algún día", dijo De Niro a Scorsese . Y lo hicieron. Comenzando con Gangs of New York en el 2002, la nueva pareja ha trabajado en seis películas, próximamente Scorsese juntara ambos talentos.

Woody Allen y Mia Farrow

Cuando Woody Allen y Mia Farrow se conocieron en 1979, Allen estaba en la cúspide de su carrera: acababa de recibir nominaciones al Oscar al mejor director, mejor actor y mejor guion original por Annie Hall , la primera persona en lograr esa hazaña desde Orson Welles en 1941 por Ciudadano Kane.

Farrow estaba trabajando en Broadway cuando aceptó asistir a una cena con el actor Michael Caine. Allen estuvo allí, y 12 años después, habían colaborado en 13 películas.

Por supuesto, ya no hacen películas juntos, ni siquiera hablan entre ellos, después de que Allen se casó con la hija adoptiva de Farrow en 1997.

Farrow no fue la única mujer con la que Allen trabajó con frecuencia: El director y Diane Keaton, con quien también tuvieron una relación romántica a lo largo de los años 70, hicieron siete películas juntos durante esa década. Después de Manhattan en el '79, no volvieron a colaborar hasta los Radio Days de 1987 . Hasta la fecha, Keaton ha aparecido en nueve películas de Woody Allen.

Los Hermanos Coen y Frances McDormand

Los hermanos Coen tienen una larga lista de actores y actrices con los que trabajan con frecuencia: George Clooney, Steve Buscemi, John Goodman, John Turturro, Jon Polito y Frances McDormand , que ha realizado seis películas con el dúo director (sin incluir el trabajo de voz sin acreditar) en Barton Fink.

McDormand, quien está casada con Joel Coen, conoció a los hermanos a través de la actriz Holly Hunter. Ella y Hunter habían vivido juntos en los dormitorios de Yale y compartieron un departamento en Nueva York después de graduarse. Después de que McDormand conoció a los hermanos, la eligieron en su ópera prima, el thriller de bajo presupuesto, Sangre Fácil.

Quentin Tarantino y Samuel L. Jackson

La relación laboral de Tarantino con Samuel L. Jackson abarca 20 años y seis películas. Pero si las primeras impresiones significaran algo en Hollywood, los dos nunca habrían trabajado juntos .

Jackson conoció a Tarantino cuando audicionó para la primera película importante del director, Reservoir Dogs, pero Jackson no consiguió el papel. Después de que la película se estrenó en Sundance, Jackson le dijo a Tarantino cuánto la disfrutó. Tarantino respondió con: "No te preocupes, estoy escribiendo algo para ti". Ese algo resultó ser Pulp Fiction , la película por la que Jackson es quizás mejor conocido.

Tim Burton y Johnny Depp

Burton y su colaborador más prolífico, Johnny Depp, han hecho juntos ocho películas extravagantes y oscuras. Aunque su trabajo a menudo ha sido oro de taquilla, aparentemente el dúo recibe muchas críticas por confiar constantemente el uno en el otro..

Scott Rudin, colaborador y productor desde hace mucho tiempo, tiene la teoría de que en todas las películas de Burton, Depp interpreta al personaje de Tim Burton. Burton no está de acuerdo, pero Depp sí. Edward Scissorhands hablaba de la incapacidad de Burton para comunicarse cuando era adolescente, dijo Depp.

Su relación de trabajo en tándem surgió de su primera reunión en una cafetería en 1989. "Hubo una conexión ... de haberse sentido fuera creciendo, extraño y un poco extraño", dice Depp.

Helena Bonham-Carter, socia de mucho tiempo de Burton, es otra colaboradora frecuente; La pareja ha hecho siete películas juntos. Y estuvieron casados.

Alfred Hitchcock y James Steward

Se sabe que Hitchcock tuvo muchas relaciones turbulentas con las actrices, pero cuando se trataba de actores, tenía dos favoritos: James Stewart y Cary Grant, quienes protagonizaron cuatro de sus películas.

Se decía que Stewart, con quien Hitchcock trabajó en Rope, Rear Window, The Man Who Knew Too Much y Vertigo , era el actor con el que Hitchcock podía identificarse más.

Hitchcock, sin embargo, llamó a Grant " el único actor que he amado en toda mi vida ".

Independientemente de sus dos principales favoritos, el hombre que apareció en la mayoría de las películas de Hitchcock (seis) fue Leo G. Carroll, quien nunca tuvo un papel protagonista.

James Cameron y Bill Paxton

Después de completar Titanic , Kate Winslet dijo que necesitaría que le pagaran "mucho dinero" para trabajar con Cameron nuevamente. A pesar de que ella y su coprotagonista Leonard DiCaprio no han formado parte de un proyecto de Cameron desde entonces, el director debe estar haciendo algo bien (además de tener un valor neto estimado de $ 700 millones), después de todo, hay un actor que sigue regresando .

La relación laboral de Cameron y Bill Paxton abarca casi 20 años. El actor ha aparecido en cinco películas de Cameron, incluyendo The Terminator (1984), Titanic (1997), True Lies (1992)y, Ghosts of the Abyss (2003).

Paxton no es el único actor que Cameron ha usado más de una vez: Michael Biehn protagonizó The Abyss y The Terminator , y reemplazó a James Remar en Aliens (1986) cuando Cameron y Remar no podían ver a los ojos.

Cameron también ha trabajado con Arnold Schwarzenegger en cuatro películas, incluidas True Lies y dos películas en la franquicia Terminator . Schwarzenegger y Cameron cimentaron su amistad duradera durante el almuerzo cuando se decidió que Schwarzenegger interpretaría al villano cyborg en lugar de un héroe humano.

Akira Kurosawa y Toshiro Mifune

En una carrera que abarcó 57 años, el cineasta japonés dirigió 30 películas y, en 1990, aceptó un Premio de la Academia por su trayectoria. Nadie utilizó a los actores de la misma manera que Kurosawa; el director pasó mucho tiempo en ensayos elaborados para ponerlos en el estado de ánimo correcto para sus escenas.

Kurosawa conoció al actor Toshiro Mifune cuando la compañía de producción cinematográfica más grande de Japón lanzó una búsqueda masiva de talentos. El director entró para ver a Mifune interpretando una pieza en un frenesí violento. Perdió la competencia, pero se convirtió en la musa de Kurosawa. El director trabajó con Mifune en 16 de sus películas, hasta que una pelea entre los dos en el set de Red Beard de 1965 separó a la pareja; Mifune nunca volvió a aparecer en una película de Kurosawa.