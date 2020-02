Artistas con la soga al cuello por deudas

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El dolor de cabeza para muchos de los artistas es tener que lidiar con deudas, negocios y administración de sus bienes. Generalmente, para esas tareas delegan a un personal de confianza que vela por su patrimonio.

En ocasiones los negocios no marchan muy bien, las deudas se acumulan y las empresas donde sustentan sus carreras presentan débitos millonarios ya sea porque no reportan los impuestos al fisco o porque contraen compromisos, a veces, por inversiones que no dieron el resultado esperado.

En estos casos en España los artistas no cuentan con las facilidades que ofrecen otros países a los famosos.

Alejandro Sanz

Este inicio de año el cantante español Alejandro Sanz atraviesa por una de sus peores crisis económicas. Según reportó el periódico El País, el cantautor enfrenta una deuda de unos 10 millones de euros.

La turbulencia económica implica demandas y evasión de impuesto. En el 2019 Sanz perdió una demanda contra su ex representante, Rosa Lagarrigue, por lo que tendrá que pagarle al menos cinco millones de euros.

También la agencia de Lagarrigue (RLM S.L) interpuso una denuncia contra el cantautor madrileño, luego de que este salió de forma unilateral de esa empresa de representación en 2016.

Tampoco las cuentas están muy claras en su empresa y para 2017 se develaron ingresos inferiores y el resultado fue negativo, con muchas pérdidas económicas. Por ello se ha visto en la necesidad de vender parte de su patrimonio, como una lujosa propiedad en un sector muy exclusivo de Madrid y un local en el norte de la capital española.

Shakira condenada

A la colombiana Shakira le ha costado colar el café bien claro en España, país en donde reside junto a su esposo, el futbolista Gerard Piqué y sus dos hijos. Inspectores de la Agencia Tributaria ratificaron, este 2020, que la artista cometió fraude en Hacienda por 14.5 millones de euros por falta de pago de impuesto a la renta entre los años 2012 y 2014.

La colombiana se defendió alegando que había fijado domicilio en Barcelona en el 2015, pero las leyes en España son muy claras e indican que se considera residente a una persona que pasa en España 183 días o más al año.

Otro de los morosos que registran los diarios españoles, hasta junio del 2019, es Miguel Bosé, quien saldó una deuda fiscal en su país de 1.869,000 de euros.

Luis Miguel saldó dueda

El año pasado Luis Miguel logró salir de “casi todas las deudas”, además de liquidar la que tenía con Alejandro Fernández, quien lo demandó por cancelar los conciertos que ambos darían en el Auditorio Nacional, por 6.5 millones de dólares.

Cuando Luis Miguel apenas entraba a la mayoría de edad ya enfrentaba una deuda con el fisco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que pudo resolver con las ventas de dos discos: “20 años” y “Boleros” y un préstamo de un empresario.

En españa

Isabel Pantoja.

A la que no le fue nada bien fue a Isabel Pantoja, quien en 2014 fue condenada por un delito de blanqueo de dinero a pagar 1.8 millones de euros y dos años de prisión, los que ya cumplió.

Monserrat Caballé fue condenada a seis meses de prisión por fraude en el año 2010.

Ana Torroja.

La ex vocalista de Mecano, Ana Torroja, aceptó una condena de un año y tres meses de prisión por haber defraudado en sus declaraciones de los años 2003, 2006 y 2007. Esta pena fue sustituida por una multa de 9,000 euros, y al pago de 1.2 millones euros.

En los 80 Lola Flores no presentó la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente a los años 1982 a 1985. Según declaró en el juicio “no sabía que lo tenía que hacer”. La Faraona tuvo que pagar una multa de 28 millones de las antiguas pesetas.