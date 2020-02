Brad Pitt gana su primer Óscar de actuación por “Once Upon a Time”

AP

Los Ángeles, EE.UU.

Brad Pitt ganó su primer Oscar como actor el domingo por su papel de reparto en “Once Upon a Time ... in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”).

Pitt superó a un grupo de pesos pesados que incluía a Tom Hanks, Anthony Hopkins y Al Pacino.

Fue reconocido por su papel de Clint Booth, un doble de acrobacias para el actor interpretado por Leonard DiCaprio en la cinta sobre el clan Manson que se filmó en locaciones en Hollywood cerca del Teatro Dolby, donde Pitt recibió el primer premio de la noche.

“Estoy un poco asombrado”, dijo Pitt al público antes de dedicarle el premio a sus hijos “quienes le ponen color a todo lo que hago”.

Previamente había ganado un Oscar a la mejor película como productor de “12 Years a Slave” (“12 años esclavo”) en 2014. Como actor, ha sido nominado en cuatro ocasiones, y como productor tres.

El domingo, le agradeció al director Quentin Tarantino y a DiCaprio, a quienes dijo: “Siempre detrás de ustedes ayudado por su talento. La vista es fantástica”.

Pitt exudó encanto y afabilidad como el gran favorito para la categoría esta temporada de premios, dando discursos graciosos al recibir sus trofeos en los Globos de Oro y los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla. Incluso su compañera de reparto Margot Robbie fue graciosa al recibir el premio en su honor en los BAFTA.

En sus discursos previos, Pitt bromeó sobre DiCaprio y Tarantino, y a través de Robbie hizo un chiste sobre el Brexit y la separación del príncipe Enrique y Meghan Markle de sus deberes con la familia real en Gran Bretaña. También se rio de sí mismo y de su vida personal y usó un gafete con su nombre en el almuerzo de nominados a los Oscar.

El domingo en los Premios de la Academia, mencionó al exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, quien era considerado uno de los posibles testigos en el juicio político del presidente Donald Trump. Bolton no declaró, ni ninguno de los testigos, por decisión del Senado. “Me dijeron que sólo tengo 45 segundos aquí arriba, que son 45 segundos más que los que el Senado le dio a John Bolton esta semana”.

Pitt, de 56 años, creció en Springfield, Missouri, y se hizo famoso con la película “Thelma & Louise” (“Thelma y Louise”) de 1991, en la que una escena romántica con Geena Davis lo estableció como símbolo sexual.

Los otros nominados a mejor actor eran Tom Hanks por “A Beautiful Day in the Neighborhood” (“Un buen día en el vecindario”), Anthony Hopkins por “The Two Popes” (“Los dos papas”) y Al Pacino y Joe Pesci por “The Irishman” (“El irlandés”).

La última vez que Hanks había sido nominado fue hace 19 años, mientras que para Hopkins pasaron 22, para Pacino 27 y para Pesci 29. Pitt era el único en la categoría que nunca había ganado un Oscar.