¡Se acabó la espera! La hija de Ricardo Montaner, Evaluna y el cantante Camilo ya son esposos

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Como un cuento de hadas. Así fue la boda de la hija de Ricardo Montaner, Evaluna y el cantante colombiano Camilo Echeverry, los jóvenes celebraron la unión en una emotiva ceremonia al aire libre en Miami, Florida, acompañados de 350 invitados.

La reconocida pareja se comprometió a mediados del 2018 después de casi tres años de relación y aunque habían dicho que la boda sería en febrero de este año, no dijeron la fecha exacta. Fue el orgulloso padre de la novia, quien publicó una fotografía este sábado en sus redes sociales, junto a su única hija (tiene tres varones aparte de Evaluna) y con una camiseta donde se leía “The bridefather (El padre de la novia)” y el mensaje: “Hoy es el momento”.

De inmediato todos sus seguidores supieron que el gran día había llegado. Más tarde la pareja de cantantes colgó una fotografía en el altar, luego de dar el “sí, quiero” frente a sus invitados.

“Camilo y Evaluna. Un solo ser. 02.08.2020”, escribió la protagonista de la serie “Club 57” a sus casi cinco millones de seguidores en Instagram. Mientras que Camilo dijo: “"Camilo y Evaluna. Para Siempre. La Tribu está completa!"

Las redes sociales se llenaron de hermosas fotografías y videos de la ceremonia, donde se pudo ver parte de la celebración, así también el momento del baile de los ya esposos y la novia con el padre, que fue uno de los momentos más emotivos de la noche.

"Desde pequeña les decía a todos que me quería casar a los 21 y me contestaban que cuando llegara a esa edad me iba a dar cuenta de que el casamiento ya no iba a ser tan importante. Y fíjate que no fue así. A los 21 ya estaba comprometida con Cami. Creo que mis padres son un ejemplo del amor tan grande en mi vida que no quiero menos que eso. Y me parece bonito seguir ese camino. Al final soy tan romántica como mi papá", dijo la joven de 22 años en una entrevista a la revista Hola! hace unos meses.

Virgen al matrimonio

La actriz y el intérprete de “Tutu” son una de las parejas más queridas del espectáculo y constantemente presumen su amor en redes sociales.

En noviembre del año pasado la más pequeña de la casa Montaner habló sobre su decisión de llegar virgen al matrimonio: “"Sé que suena raro, pero no tengo problema compartirlo. Es rico que si una chica aún tiene dudas sobre esperar o no antes del matrimonio, que vea que yo también estoy pasando por lo mismo y sepa: 'Mira, yo esperé y me fue muy bien'. Todo el mundo me conoce y sabe cosas de mí, pero mi cuerpo, y ese momento íntimo, va a ser de mi esposo, ¿sabes? Eso es lo único que podemos compartir solo nosotros dos. Me parece un bonito regalo", comentó en una entrevista.