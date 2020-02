Bob Marley, el rey del reggae y promotor de la marihuana, cumpliría 75 años

Redacción de Entretenimiento

Bob Marley, aun después de muerto, lleva la marca de la polémica consigo y seguro si viviera todavía hoy, cuando cumpliría 75 años, tendría que dar muchas explicaciones a la sociedad conservadora que le endilga ser un promotor de la marihuana en su estilo de vida, aunque su música sea un fenómeno mundial y todo un país, Jamaica, sinónimo de su nombre.

El reggae llegó desde Jamaica al resto del mundo gracias al mítico Bob Marley y los Wailers, que saltaron a la fama internacional con el disco ‘Catch a Fire’ (1973) y alcanzaron su cima con el álbum ‘Exodus’ en 1977 gracias a temas como ‘Waiting in Vain’, ‘Exodus’ y ‘Jammin’, y un año más tarde con ‘Kaya’, gracias a canciones como ‘Is This Love?’ y ‘Satisfy My Soul’.

El compromiso social de la música de Marley fue la respuesta a los tiempos convulsos que vivía la isla jamaicana, la misma que se vivía en el Reino Unido y que sentó las bases del punk porque, si en Estados Unidos tenía como referente a Ramones y a Patti Smith, en las islas británicas se consolidó como el género musical de la segunda mitad de la década y cambiaría la historia del rock.

CONFUSIÓN EN RD

Bob Marley trascendió por su música, pero en países como República Dominicana hubo confusión por el mensaje relativo a la marihuana que promovió durante gran parte de sus 36 años de vida. Nació el 6 de febrero de 1945 y murió el 11 de mayo de 1981.

El solo nombre de Bob Marley en los años 70 y 80 causaba temor en la sociedad dominicana. Y ni siquiera en el presente siglo XXI dejó de generar rechazo gubernamental por su asociación a la marihuana.

En marzo de 2007 agentes antinarcóticos dominicanos decomisaron en Santo Domingo decenas de camisetas con dibujos del cantante jamaicano y otros artículos con diseños de hojas de marihuana.

PROMOTOR DE MARIHUANA

Ciertamente Bob Marley fue uno de los más grandes defensores de la marihuana. El cantante se caracterizó por ser una activa figura política y un usuario de esta sustancia, a la que relacionó a la meditación y al encuentro con uno mismo.

Para el artista jamaiquino, la gente poderosa que domina el mundo no permite que se fume marihuana porque es una manera de mantener a la ciudadanía con el trabajo y el dinero.

"La marihuana es una planta. Las plantas son buenas para todo. ¿Por qué esta gente, que quiere hacer tanto bien para todo el mundo y que se llaman gobernantes y esto y lo otro, por qué ellos dicen que no se debe usar esta hierba?", preguntó en una entrevista.

Esta defensa para lo que se estableció como una sustancia prohibida opacó en países como República Dominicana la difusión de su música, aunque con el tiempo permanece como referente obligado de la música caribeña.

Tras su muerte se convirtió en una leyenda y en un símbolo indiscutible de la música reggae y del movimiento rastafari, del que era un miembro comprometido.

El disco recopilatorio “Legend”, lanzado en 1984, tres años después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido de la historia con 15 discos de platino en Estados Unidos y más de 28 millones de copias en todo el mundo.

Bob Marley es un artista de culto. Los músicos dominicanos lo alaban. Hace un año el grupo Transfusión (con Héctor Aníbal Estrella a la cabeza) realizó un concierto homenaje llamado "Bob Marley Night" en Hard Rock Live Blue Mall.

La misma agrupación The Wailers, el conjunto musical que acompañaba a la leyenda del reggae en sus actuaciones, se ha presentado en República Dominicana. Se recuerda en 2007 que estuvo en playa Caribbean Sun de Juan Dolio.

También Ky Mani Marley, el hijo más carismático de la leyenda Bob Marley, se anunció para una presentación el sábado 15 de agosto de 2015 en el Puerto de San Souci en el "RD Reggae Festival".

Este festival de reggae se vendió como un evento que contenía la magia Marley, que permanece vigente a través de generaciones al tener en escena, uno de su hijo, Ky Mani Marley, llegándose a unir posteriormente en vivo gracias a la tecnología junto a su padre.