Justin Bieber confiesa que su adicción a las drogas empezó a los 13 años: “Me aficioné. Era una vía de escape"

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

A través de la serie documental que se estrenó en YouTube, “Justin Bieber: Season”, el cantante narra su vida y todo lo relacionado a su carrera en la música y su reciente matrimonio. En el reciente episodio el famoso artista contó que probó la marihuana siendo a la edad de 12 o 13 años.

“La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué tendría 12 o 13 años”, contó Bieber. “Me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba, y me aficioné. Era una vía de escape para mí. Era joven", añadió.

Aunque el fumar comenzó como un pasatiempo recreativo el estadounidense dijo que luego se complicó.

"Y luego empecé a depender mucho de eso, y fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que parar…. no creo que sea malo. Es solo eso para mí, puede ser una dependencia", afirmó.

El intérprete de “Yummy” reveló que no solo usó marihuana, sino que tomó pastillas MDMA, setas alucinógenas y hasta jarabe para la tos, este fármaco contiene alta dosis de codeína.

El canadiense de 25 años confesó que llegó a un punto en el que sintió que “moría” y su equipo de seguridad verificaba todas las noches si tenía pulso: “. “Me estaba muriendo. La gente no sabe lo serio que se puso aquello”, dijo.

Cuando se dio cuenta que estaba llegando demasiado lejos dejó de consumir drogas y empezó a tomar antidepresivos para poder “levantarse cada mañana”.

En el documental aparece en escena su esposa Hailey Baldwin y contó que fue su salvavidas. Ella se negó a estar con él hasta que estuviese limpio. Le ayudó a desengancharse de todo. Fue por eso que Bieber, consciente de lo mucho que la quería y todo lo que había hecho por él, le dio igual lo que opinase la gente sobre su pedida de mano. Tan solo llevaban unos meses cuando se casaron, pero Bieber lo tenía muy claro.

Se recuerda que el mes pasado el canadiense reveló que padece a enfermedad del Lyme, una infección bacteriana que se adquiere por la picadura de una garrapata infectada. La razón de su confesión podría haber sido motivada por las críticas que ha recibido en los últimos meses por su aspecto físico.