“House of the Dragon”, la precuela de "Game of Thrones", se estrenará en 2022

EFE

Los Ángeles (EE.UU.)

HBO ya le puso fecha de estreno a la precuela de la exitosa "Game of Thrones", que llegará en 2022 con el título “House of the Dragon”, según avanzó el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, durante un evento en el que el canal presentó sus novedades.

Varios medios de comunicación especializados indicaron que 2022 es el año que el responsable puso como horizonte para que esta nueva ficción llegue a las pantallas, aunque no pudo concretar más detalles.

"El equipo está reunido diseñando la historia en estos momentos. Supongo que la veremos en antena durante el 2022", explicó Bloys a la revista Variety.

La predicción del director volvió a repetirse en otra entrevista con la publicación Deadline, en la que explicó que su "conjetura" es que el formato se estrene a lo largo de ese año.

"House of the Dragon" será la primera serie derivada ("spin-off") de "Game of Thrones" y se centrará en la historia de la Casa Targaryen, unos 300 años antes de la historia original.

Esta nueva producción ha sido creada por George R.R. Martin, el autor de las novelas de fantasía épica en las que se basa "Game of Thrones", y por Ryan Condal, cuyo currículum incluye la serie "Colony".

Hace unos meses, HBO canceló sus planes para otra serie derivada de "Game of Thrones" que iba a protagonizar Naomi Watts y que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar su primer episodio (conocido en la industria como piloto, que sirve para ofrecer una impresión previa antes de decidir si sale adelante una hipotética serie).

En el caso de "House of the Dragon", el canal decidió dar luz verde a la serie directamente y saltándose la fase piloto.

"Pilotos: a veces salen bien y otras no. Y yo diría que ese fue el caso aquí. No hay nada que señalar y decir que fue el problema", opinó Bloys en declaraciones a Variety.

"House of the Dragon" es uno de los cuatro "spin-offs" de "Game of Thrones" que aún siguen en proceso en HBO, aunque los otros están en espera de forma indefinida o temporal porque el propio director dejó claro que la precuela confirmada es la "prioridad número uno".