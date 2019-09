No son artistas, pero sus habilidades los han convertido en celebridades

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Puede que muchos piensen que personas sin mostrar cualidades artísticas consigan la fama. Pero en eso podríamos entrar en discrepancia porque hay quienes ganan mucho dinero y tienen una legión de fanáticos detrás, interesados en todo lo que pasa en sus vidas.

Si bien las celebridades trabajan duro por su dinero y fama, existen aquellos que la recibieron sin razón aparente, al menos no al principio. Por lo general, los que alcanzan la fama es porque han logrado destacarse en algo, ya sea en la música, actuación o algún descubrimiento científico.

Vivimos en una sociedad que todo vende y si a eso le añadimos el auge de las redes sociales entonces vemos celebridades que alcanzaron el estrellato por diferentes razones.

Videos sexuales, hijos de padre millonarios, relación con algún famoso o simplemente por postear fotografías en las redes sociales..., si algo en esto se prueba es que casi cualquiera puede llegar a ser famoso dado “el lugar y el tiempo correcto”.

Alexandra Hatcu

Alexandra Hatcu es una influencer que en los últimos meses ha ocupado muchos titulares en la prensa local, debido a la separación de su exesposo el artista urbano, Mozart La Para y posterior relación de este con la actriz Dalisa Alegría a lo que muchos han llamado “una telenovela de la vida real”, por las controversias que protagonizan en cada ocasión que dan alguna declaración.

Tiene casi 3 millones de seguidores en Instagram, cantidad que muy pocos artistas locales superan. Pero los seguidores de la empresaria no solo están en la vida online, sino que se refleja en la realidad.

La rumana de 30 años realizó el pasado sábado un encuentro con sus seguidores, donde se tomó fotos, firmó autógrafos y pasó un rato con su fanaticada, y según los videos que circulan en las redes sociales hubo uno que otra persona que hasta lloró de la emoción cuando pudieron abrazar a la instagramer.

La familia Kardashian

Con la cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales pueden superar el número de personas que hay en algunos países. El clan Kardashian Jenner no solo cuenta con millones de fans, sino que tienen mucho dinero, empezando por la más pequeña, Kylie Jenner, quien fue declarada por la revista Forbes como la joven más rica de la historia “hecha por sí misma”, gracias a su línea de cosméticos.

Sin embargo, por mostrar su vida cotidiana en el reality “Keeping up with the Kardashians”, esta familia es una de las más famosas de la televisión. A esto se le añade noticias escandalosas y la habilidad de Kris Jenner para los negocios.

Kelly Osbourne

Otra que su fama se la debe a su familia y a un reality es Kelly Osbourne, hija del famoso músico y compositor británico, Ozzy Osbourne. Kelly protagonizó junto a su familia el reality “The Osbournes”.

Aunque quiso hacer una carrera como cantante y sacó tres discos, no le funcionó y prefirió enfocarse en la conducción.

La Pomposa

Katherine Páez, mejor conocida como “La Pomposa”, es una instagramer que se hizo famosa en las redes sociales y su comunidad asciende a los 2 millones de seguidores. En una entrevista en el programa ‘Noche de Luz’, La Pomposa dijo que alcanzó popularidad subiendo fotos a sus redes sociales, de ahí muchos empezaron a criticarla y otros a seguirla y se convirtió en un fenómeno de las redes.

Paris Hilton

Paris Hilton alcanzó la fama por ser la heredera de la fortuna de sus padres, los dueños de la cadena de hoteles Hilton. También protagonizó el reality “The Simple Life” al lado de su ex mejor amiga, Nicole Ritchie En el programa ambas mostraban su estilo de vida, en el que abundaban los días de shopping y los constantes eventos sociales a los que asistían.