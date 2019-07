La Chilindrina sobre Luis Miguel: “Tomamos un trago y vimos el atardecer juntos. Fue tan bonito y romántico”

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su personaje en el Chavo del 8 “La Chilindrina”, reveló detalles sobre su escapada romántica con el cantante mexicano Luis Miguel en los años 80 en Acapulco, México.

La actriz estuvo de invitada en el programa peruano “El valor de la verdad”, donde respondió varias preguntas validadas con el polígrafo. El periodista Beto Ortiz le preguntó que si se escapó del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel, a lo que la Chilindrina tomó aire y contestó: "La verdad es que sí".

Dijo que no sabe cómo la prensa hace para enterarse de esas cosas.

Recordó que ella estaba tomando el sol en la playa y veía que constantemente pasaba un yate desde donde le lanzaban piropos.

“Dije: '¿de quién estarán hablando?', y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: '¿oye, nena, tú sabes quién soy yo?' Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo 'sí, eres 'La Chilindrina'. Le dije 'sí, tú eres mi amor soñado'".

“Sí, es verdad. Hace tiempo de nuestros amores”, afirmó María Antonieta de las Nieves, quien luego recordó que eso ocurrió en Acapulco cuando ella viajó junto al elenco de El Chavo del 8 para grabar un especial.

Finalmente confesó haber pasado todo el resto de la tarde junto a Luis Miguel.

“Tomamos un trago, brindamos y vimos el atardecer juntos. Fue tan bonito y romántico”, confesó la integrante del elenco de El Chavo del 8.